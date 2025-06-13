Песчаные скалы и вода цвета неба: в Украине есть экзотический уголок, о котором мало кто знает

Разрез имеет длину 6 километров и форму буквы "Г"

В Украине есть множество удивительных мест, например, Базальтовые столбы на Ровенщине, а также живописный Морозовский угольный разрез. Это место малознакомое широкому кругу людей, но поражает посетителей бирюзовой водой, песчаными скалами…и заброшенной техникой.

"Телеграф" решил узнать, где именно находится эта красивая локация и что в ней особенного. Мы узнали некоторые факты о туристическом месте.

Морозовский угольный разрез — как выглядит и что о нем известно

Необычный водоем с лазурной водой превратился из индустриальной достопримечательности в красивую Instagram-локацию. Раньше на этой территории, которая имеет длину 6 километров и форму буквы "Г", добывали бурый уголь.

Морозовский угольный разрез

Работы здесь были окончены в 2009 году, потому что предприятие не справилось с долгами и прекратило свою деятельность. Но в свои лучшие времена в карьере добывалось около 10 млн тонн угля в год и на нем применяли гигантские машины и устройства, в частности роторный экскаватор ЭРШР-1600 весом около 4000 тонн — одну из самых больших по размерам машин такого типа в мире.

В разрезе осталась заброшенная техника

Но после закрытия карьер наполнился грунтовыми водами и стал популярен среди любителей дикой природы и красивых фотографий. На мете добычи угля осталась техника, хотя часть ее уже скрыта под водой, а часть разобрана "искателями" металла.

Вода в водоеме прозрачная и бирюзовая, как на экзотическом курорте. И такой цвет свидетельствует о значительной глубине водоема и его чистоте. Сюда приезжают полюбоваться крутыми скалами, белым песком, водой цвета неба и просто побыть в тишине.

Морозовский угольный разрез поражает лазурным цветом воды

К воде есть несколько подходов — сделаны ступеньки. Летом на водоеме можно оставаться с палатками, лодками и наслаждаться отдыхом.

Как доехать до Морозовского угольного разреза

Живописное место находится недалеко от поселка Пантаевка в Кировоградской области (за 2 километра до реки Ингул). От Кременчуга Морозовский угольный разрез находится в 70 километрах, поэтому лучше ехать собственным транспортом.

Как доехать до Морозовского угольного разреза

От поселка Пантаевка до карьера можно пройти пешком, расстояние составляет около 2-3 километра.

"Телеграф" писал ранее, что Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря.