Израиль всю ночь содрогался от взрывов, а Иран праздновал (репортаж)

Не все ракеты перехватила ПВО

Иран атаковал Израиль ракетами в ночь на 14 июня в ответ на израильские удары по ядерным и военным объектам 13 июня. В Израиле есть погибшие и пострадавшие, а жители Тегерана радуются обстрелам.

За ночь Иран совершил пять волн ракетных обстрелов по всему Израилю. Перехватить все запущенные ракеты системам ПВО не удалось, есть попадания. Известно о трех погибших, 65 человек получили ранения, сообщает N12.co.il.

В результате иранской ракетной атаки есть разрушения в разных частях Израиля. Повреждены дома и другие здания. Пострадали также автомобили.

Иран запустил ракеты по Израилю. Фото: Getty Images

По всей стране работала ПВО. Фото: Getty Images

Небо Израиля во время атаки. Фото: Getty Images

Некоторые ракеты перехватить не удалось. Фото: Getty Images

Есть попадания в дома. Фото: Getty Images

В столице Ирана Тегеране люди вышли на улицы и "праздновали" удары по Израилю. Среди них были женщины.

В Иране празднуют обстрел Израиля. Фото: Getty Images

Жители Тегерана радуются ударам по Израилю. Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам. Также напомним, почему Израиль отважился удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)