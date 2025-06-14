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Израиль всю ночь содрогался от взрывов, а Иран праздновал (репортаж)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Иран атаковал Израиль Новость обновлена 14 июня 2025, 08:25
Иран атаковал Израиль. Фото Телеграф, Getty Images

Не все ракеты перехватила ПВО

Иран атаковал Израиль ракетами в ночь на 14 июня в ответ на израильские удары по ядерным и военным объектам 13 июня. В Израиле есть погибшие и пострадавшие, а жители Тегерана радуются обстрелам.

За ночь Иран совершил пять волн ракетных обстрелов по всему Израилю. Перехватить все запущенные ракеты системам ПВО не удалось, есть попадания. Известно о трех погибших, 65 человек получили ранения, сообщает N12.co.il.

В результате иранской ракетной атаки есть разрушения в разных частях Израиля. Повреждены дома и другие здания. Пострадали также автомобили.

Иран атакует Израиль, фото: Getty Images
Иран запустил ракеты по Израилю. Фото: Getty Images
Getty Images Иран бомбит Израиль
По всей стране работала ПВО. Фото: Getty Images
Getty Images Атака Ирана на Израиль
Небо Израиля во время атаки. Фото: Getty Images
Getty Images Обстрел Израиля
Некоторые ракеты перехватить не удалось. Фото: Getty Images
Getty Images Израиль был под ракетным обстрелом Ирана
Есть попадания в дома. Фото: Getty Images

В столице Ирана Тегеране люди вышли на улицы и "праздновали" удары по Израилю. Среди них были женщины.

Getty Images В Иране радуются обстрелу Израиля
В Иране празднуют обстрел Израиля. Фото: Getty Images
Getty Images Тегеран радуется ударам по Израилю
Жители Тегерана радуются ударам по Израилю. Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам. Также напомним, почему Израиль отважился удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)

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#Иран #Израиль #Фото #Ракетный удар