Иранская ракета убила украинцев в Израиле, среди погибших дети

Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией

Иран обстрелял Израиль 15 июня. В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД. По предварительной информации, ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям.

Личности погибших устанавливаются, а украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших.

Ситуация на Ближнем Востоке – что известно

13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по объектам в Иране, в том числе связанным с ядерной программой и военной инфраструктурой.

Цель атаки заключалась в выводе из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

В ответ уже вечером 13 июня Иран выпустил несколько ракет по территории Израиля. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.

Уже на третий день продолжаются обстрелы с обеих сторон. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

В связи с этим Иран начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрела погибли 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин захотел помирить Израиль и Иран, а Дональд Трамп не возражает.