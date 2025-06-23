Иран может больно ответить США: как именно и что окажется под ударом

США имеют большое количество военных баз на Ближнем Востоке

В ночь на воскресенье 22 июня США присоединились к израильской военной операции против Ирана. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по трем ключевым объектам – Фордо, Натанге и Асфахани. Как заявил Дональд Трамп, все цели были уничтожены, а самолеты безопасно покинули воздушное пространство Ирана. Операцию американский президент назвал "выдающимся военным успехом" и подчеркнул, что она была направлена на сдерживание ядерных амбиций Тегерана. Впрочем, реакция самого Ирана была мгновенной: в заявлении Центрального командования ВС страны США были официально объявлены стороной конфликта, а сам Трамп предупрежден, что "начать войну он может, но завершит ее Иран".

"Телеграф" собрал информацию о военных объектах Штатов в регионе, которые вероятнее всего могут стать целями для атак Ирана. Аналитики уже перечислили наиболее вероятные объекты для последующих ударов по Ирану: среди них десятки американских военных баз в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии, ОАЭ, а также дипломатические миссии и посольства США в регионе.

Американские базы в Сирии

По состоянию на 13:30 стало известно, что первым ответом стала атака на американскую базу в сирийской провинции Хасеке. По данным иранского агентства Mehr, базу обстреляли из минометов, после чего были введены повышенные меры безопасности, в том числе усиление контроля на главном въезде.

Американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии продолжает оставаться одной из ключевых точек присутствия США в регионе и одновременно мишенью для атак со стороны вражеских группировок. Расположенный вблизи населенных пунктов Касрук и Хараб аль-Джир, она выполняет функции логистической поддержки операций против остатков ИГИЛ, а также служит центром взаимодействия с Сирийскими демократическими силами. Информация о численности военного контингента, структуре базы и уровне ее укрепления остается закрытой.

Американская база в сирийской провинции Хасеке

Из-за стратегической близости к границе с Ираком и расположения в зоне нефтяных месторождений база имеет важное значение в контексте контроля над ресурсами и логистическими коридорами.

Американская военная база Ат-Танф в сирийской провинции Хомс стала одной из ключевых опорных точек США на Ближнем Востоке. Расположенная недалеко от границ Сирии с Ираком и Иорданией, она играет стратегическую роль в сдерживании влияния Ирана в регионе и контроле за транспортным коридором Багдад-Дамаск.

База функционирует с 2017 года, когда США приступили к подготовке служащих "Новой Сирийской армии", впоследствии переименованной в "Джейш Магавир ат-Тавра". Эта структура, находящаяся под протекторатом США, осуществляла операции против ИГИЛ и поддерживала американское присутствие на территории Сирии. Вокруг базы создана зона безопасности радиусом 55 км, в пределах которой расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан.

Американская база в сирийской провинции Хомс

Базы и объекты в Ираке

Американская военная база Айн аль-Асад (Al Asad Airbase) в провинции Аль-Анбар (Ирак ) остается одной из важнейших опорных точек военного присутствия США в регионе. Расположенная в 180 км к западу от Багдада, база занимает площадь 27 кв. км и имеет две взлетно-посадочные полосы и более 30 укрепленных ангаров.

Американская военная база Айн аль-Асад

В рамках базы действуют современные жилищные комплексы, госпиталь, торговые заведения, зоны отдыха, а также подразделения армий США, Великобритании, Австралии, Польши и других стран коалиции. Здесь расположены 7-я дивизия иракской армии, американские эскадрильи и артиллерийские батальоны.

Основанная в 1980-х годах в качестве авиабазы Кадисия, Айн аль-Асад использовалась для иракских МиГ-ов и хранения химического оружия. В 2003 году ее захватили австралийские спецназовцы, а США сделали ее главной базой во время операции "Свобода Ирака". С 2014 года база стала центром операций против ИГИЛ.

База играет также религиозно-символическую роль — на ее территории расположен оаза, известная как "Колодец Авраама", которую почитают местные бедуины.

"Колодец Авраама" в провинции Аль-Анбар, Ирак

Высокопоставленные чиновники США неоднократно посещали Айн аль-Асад, в том числе Джордж Буш, Дональд Трамп и Майк Пенс.

Визит Дональда Трампа в Айн аль-Асад в 2018 году

Американская военная база в Эрбили, также известная как авиабаза Аль-Харир, расположена примерно в 10 км от города Эрбиль, вблизи международного аэропорта, что обеспечивает стратегическую близость к границе с Сирией. Она использовалась в рамках операции "Непреклонная решимость" как хаб для разведки, логистики и поддержки авиационных миссий против ИГИЛ.

Инфраструктура базы включает взлетно-посадочные полосы, объекты для вертолетов AH-64 Apache, MH-60 Black Hawk, дронов, а также батареи ПВО Patriot.

Авиабаза Аль-Харир

Авиабаза Аль-Харир, построенная при Саддаме Хусейне, после 2003 года перешла под контроль коалиции. С 2014 г. она играет ключевую роль в спецоперациях США. На базе находятся от 500 до 1000 американских военных, а также союзники из Великобритании, Норвегии и других стран. В ноябре 2019 года базу посетил встретившийся с военными эксвицеппрезидент США Майк Пенс.

Самая большая база США в регионе

Американская авиабаза Аль-Удейд, расположенная в пустынном районе Аль-Вакра близ Дохи, является главным форпостом США в Персидском заливе. База занимает 12,3 кв. км, имеет две 3,75-километровые взлетно-посадочные полосы и может разместить до 13 тысяч военнослужащих и до 100 самолетов. Она является штабом для CENTCOM, AFCENT, SOCCENT и Объединенный центр воздушных операций.

Американская авиабаза Аль-Удейд

Со времени основания база получила более 8 млрд долларов инвестиций со стороны Катара, в том числе на модернизацию казарм и строительство логистических мощностей.

Несмотря на масштабное присутствие, Аль-Удейд не подвергалась атакам, в отличие от объектов в Сирии и Ираке. Это объясняется нейтралитетом Катара, его связями с Ираном, а также мощной системой ПВО Patriot. В то же время, официальные лица Ирана неоднократно включали базу в перечень потенциальных целей в случае конфликта.

После американских ударов по иранским объектам в июне 2025 года ситуация вокруг базы обострилась. Спутниковые снимки за 19 июня зафиксировали вывод около 40 американских самолетов, которые аналитики расценили как меру предосторожности на фоне угроз иранского ответа. В тот же день посольство США в Катаре призвало граждан к повышенной осторожности.

База активно используется в операциях США и НАТО, в частности в борьбе с ИГИЛ, поддержке гуманитарных миссий (в том числе доставки помощи в Газу в 2024 году), а также в сотрудничестве с партнерами из Великобритании, Австралии, Сингапура и других стран. В мае 2025 года объект посетил президент США Дональд Трамп.

База в ОАЭ

Военная база Аль-Дафра, расположенная вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби, является ключевым авиационным узлом США в Персидском заливе. Она играет стратегическую роль в региональных операциях американских сил, включая сдерживание Ирана и поддержку коалиционного присутствия.

Военная база Аль-Дафра

База расположена в 32 км к югу от Абу-Даби и имеет две взлетно-посадочные полосы протяженностью более 3,6 км. На нем дислоцируются до 3500 американских военнослужащих и союзнических сил, в том числе ВВС Франции. Аль-Дафра является домом для 380-й экспедиционной авиационной группы ВВС США, оперирующей боевыми самолетами F-35A, F-22 Raptor, а также разведывательными самолетами RC-135, E-3 Sentry и беспилотниками MQ-9 Reaper.

База стала одной из главных платформ для американских операций в Сирии, Ираке и Афганистане, а также центром дозаправки в воздухе и управлении воздушным пространством региона. Аль-Дафра принимает участие в миссиях по поддержанию стабильности в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Американское присутствие в Аль-Дафри основывается на двустороннем соглашении между США и ОАЭ, охватывающим совместное использование объекта, а также модернизацию инфраструктуры. С 2020 г. база регулярно используется для приема истребителей пятого поколения, включая F-35, что свидетельствует об усилении авиационного компонента в ответ на угрозы в регионе.

Что еще может атаковать Иран?

Кроме военных целей, Иран потенциально может атаковать американские энергетические интересы, в частности перекрыть Ормузский пролив — через нее проходит более 20% мировых морских поставок нефти. кибероружейный потенциал и сеть спящих агентов вне региона. Возможными остаются удары по киберинфраструктуре США, террористические атаки или политические убийства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что иранские власти заявили о возможности перекрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута для транспортировки нефти. На фоне этой угрозы десятки судов уже покинули район, а количество танкеров, направляющихся в Персидский залив, резко сократилось.