Готовится к худшему: лидер Ирана спрятался в бункере и отключил телефон — NYT

Лидер Ирана даже назвал имена возможных преемников

После ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана, верховный лидер страны Али Хаменеи скрылся в бункере и не пользуется электронными устройствами. Кроме того, он уже назначил преемников на случай его ликвидации.

Об этом говорится в материале New York Times. Отмечается, что Хаменеи поддерживает контакт со внешним миром через доверенного помощника, чтобы его месторасположения было сложнее найти.

В своем бункере аятолла подобрал преемников для своих военных командиров, а также назвал трех священнослужителей, которые могут его заменить в случае, если его убьют.

Издание отмечает, что атака Израиля за несколько дней нанесла больше ущерба, чем восемь лет войны против Ирака. Однако страна оправилась от первичного шока и начала регулярно наносить ответные удары. Впрочем, все изменилось после того, как США нанесли бомбовые удары по ядерным объектам Ирана.

Согласно словам источников издания среди иранских чиновников, несмотря на серьезные потери, цепочка командования функционирует, а инакомыслия в политических рядах не наблюдается. Кроме того, они сообщили, что Хаменеи знает, что Израиль или США попытаются его убить, что ним воспринимается как смерть мученика.

Учитывая это, он поручил Ассамблее экспертов, духовному органу, ответственному за назначение верховного лидера, выбрать преемника из трех предоставленных имен, чтобы обеспечить быстрый и упорядоченный переход власти.

Среди возможных фаворитов ранее упоминались имена сына иранского лидера Маджтаба и бывшего президента Ибрагима Раиси. Однако по данным источников издания первый не входит в список из трех имен, а второй погиб в конце прошлого года во время крушения вертолета.

В Иране помимо авиаударов также опасаются деятельности израильских агентов внутри государства, а потому по протоколам безопасности, всем топ-чиновникам поручено прекратить пользование мобильными телефонами или электронными устройствами связи, а военным командирам приказано оставаться под землей. На фоне этого всех людей, которые сотрудничают с Израилем, призвали "вернуться в объятия народа" и сдать военное оборудование до конца 22 июня. В противном случае, им грозит смертная казнь.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. По данным Пентагона все они в результате атаки были уничтожены.