Аятолла прищемили себе Ормузы: могут ли перекрыть или подорвать пролив, какие есть риски (карта, фото)

Угроза перекрытия пролива существует, но в настоящий момент она незначительна

Власти Ирана грозятся перекрыть Ормузский пролив, который является важнейшей транзитной артерией для транспортировки нефти. Тем временем десятки судов уже начали покидать пролив, а танкеров, заходящих в Персидский залив стало в разы меньше.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно об Ормузском проливе, о его важности, а также о том, есть ли возможность его заминировать или перекрыть.

Какая сейчас ситуация с Ормузским проливом

После ударов США по иранским ядерным объектам парламент Ирана пригрозил закрытием Ормузского пролива. Тегеран и ранее говорил об этом, но не воплощал свои планы в жизнь.

В настоящее время решение не принято. Оно остается за Высшим советом национальной безопасности Ирана. Если он пойдет на такие действия, тогда пролив, через который проходит 20% мирового потребления газа и нефти, могут перекрыть для любого судоходства.

"Управление морской торговли Великобритании (UKMTO) заявило, что оценивает угрозу для коммерческого судоходства США в Красном море и Аденском заливе вблизи Ирана как "высокую", — пишет британская газета The Guardian.

Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус на своей странице в Facebook отметил, что после эскалации между Израилем, США и Ираном, на спутниковых картах можно было наблюдать, как десятки судов выстраиваются в колонны, направляясь на выход из залива. С другой стороны — движение почти замерло: танкеров, заходящих в Персидский залив, гораздо меньше, чем "бегущих" из него.

Танкеры "сбегают" с Пердиского залива. Фото: Макс Гардус / Facebook

Мониторинговые системы показывают, что за последние 2–3 дня трафик через Ормуз сократился на 20–46% по сравнению с обычным уровнем. Тем временем Reuters приводит следующие цифры: от 40 до 50 судов одновременно ждут или проходят в конвоях. Среди причин — электронные помехи систем навигации GPS/AIS, инциденты на маршрутах (столкновение судов Front Eagle и Adalynn возле Кхор-Факкана) и общий рост геополитического напряжения в регионе.

Тем временем один из ключевых игроков рынка — танкерная компания Frontline, заявила, что не будет принимать новые рейсы через Ормуз. При этом, действующие суда выводит конвоями под охраной и направляет в обход.

Похожие шаги предпринимает Shell, которая также подтверждает интенсивное глушение GPS-сигналов и усиленные меры безопасности. QatarEnergy приказала своим LNG-судам ждать за пределами Ормуза до дальнейших инструкций.

"Причины этого панического маневра – не только страхи, но и вполне реальные экономические потери. Стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC выросла на 20–40%, содержание бронирований продлевается, а страховщики повышают ставки для прохождения через пролив", — говорит Гардус.

В чем важность Ормузского пролива

Ормузский пролив имеет решающее значение для мировых поставок нефти. Примерно 20% мирового потребления нефти — 20 миллионов баррелей в день — и 25% мировой торговли сжиженным природным газом проходят через этот регион каждый день, пишет ABC News.

Согласно информации аналитической компании Vortexa, с начала 2022 года по май 2025 года через пролив ежедневно транспортировалось от 17,8 до 20,8 млн баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Карта Ормузского пролива. Фото: Википедия

Свою нефть через этот пролив танкерами экспортируют, в частности, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Катар и Объединенные Арабские Эмираты и другие государства.

Нарушение водного пути может иметь глобальные последствия. Такое мнение выразил независимый экономист Сол Эслейк в интервью ABC NewsRadio.

"Если Иран заблокирует Ормузский пролив или действительно выдвинет реальные угрозы его блокирования, это может стать сдерживающим фактором, если не серьезным препятствием для транспортировки значительной части мировой нефти из мест ее добычи туда, где она нужна", — сказал он.

Что будет с ценами на нефть, если пролив перекроют

Публицист Серж Марко на своей странице в Facebook детально пояснил, что если перекрытие пролива все же произойдет, то можно ожидать роста мировых цен на нефть. Однако это явление будет кратковременным, а после стоимость вернется на своим прежние места.

По его словам, план перекрытия этого пролива существовал когда-то как рычаг давления на США, потому что те всегда болезненно относились к росту цен на нефть. Однако за последние годы США нарастили добычу сланцевой нефти. Публицист подчеркнул, что в таком случае не понятно — кому будет мстить Иран.

Марко также добавил, что упадет торговля нефтью именно стран "Персидского залива", в которых крупнейший торговый партнер – это Китай.

"Но все страны Персидского залива поддержали Иран в этом конфликте. Китай тоже на стороне Ирана. Поэтому перекрытие залива – это будет ударом в первую очередь по союзникам. Которые при перекрытии пролива станут уже не очень друзьями. А Ирану сейчас очень нужны друзья", — пишет Марко.

Ормузский пролив на карте

Он уточняет, что у Ирана нет мощности и финансов, чтобы ставить палки в колеса для трети рынка нефтяной торговли.

"Как по мне, все эти голосования в парламенте Ирана о перекрытиях — это больше понты в стиле "держите меня семеро, я почти вот пролив перекрыл", потому что там еще совет национальной безопасности должен согласовать и сам Хамейни, то есть более угроза как ответ на ликвидацию аятоллы, чем запланированный ответ на удары по ядерным объектам. Поэтому по нефти думаю скоро все успокоится" — выразил свое мнение Серж Марко.

Максим Гардус отмечает, что JPMorgan, Rystad Energy и другие консалтинговые агентства предусматривают повышение цены Brent не менее $90–95 за баррель в случае сохранения угрозы.

"Причина – совокупность логистических задержек, страха рынка перед эскалацией и уменьшение количества танкеров на маршрутах. Даже краткосрочное нарушение потоков энергоносителей из Персидского залива формирует психологическую премию для рынка, заставляя трейдеров скупать фьючерсы на черное золото", — сказал эксперт.

Такой поворот событий, к слову, играет на руку России. Гардус говорит, что если ситуация останется в формате частичных задержек без блокады, цена на нефть может вырасти на $5–7. Если такая цена продержится хотя бы две недели, Кремль получит более 1,05 млрд долларов дополнительного дохода. Это даже при учете дисконта в 15-25%, с которым продается российская нефть. По минимальным расчетам выходит $800-900 миллионов сверху.

Эксперт объясняет, что в случае реальной блокады, цены могут перевалить за $100 тогда доходы Кремля вырастут на десятки миллиардов.

"Тем более что в глазах рынка российская нефть становится более привлекательной: она транспортируется не через Ормуз, а по Черному и Балтийскому морям, а также Тихому Океану. Импортеры из Китая и Индии могут активнее переключиться на российскую нефть, опасаясь сбоев в поставках иранской", — пояснил Гардус.

Вероятность перекрытия Ормузского пролива

"Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту Grok, чтобы узнать, какова сейчас вероятность того, что пролив все же будет перекрыт.

На основе открытых данных в сети ИИ сообщает, что вероятность полного перекрытия остается низкой — менее 20%. Это связано с тем, что перекрытие противоречит экономическим и стратегическим интересам самого Ирана.

Более вероятно в этой ситуации частичное нарушение судоходства. Речь идет о задержке судов или создании угрозы. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность перебоев в поставках на уровне 52%. Однако это не полная блокада.

Какими могут быть последствия:

Взлет цен на нефть;

Глобальные экономические потрясения (удар по мировой экономике);

Военная эскалация (США с союзниками могут начать деблокаду пролива).

Также ИИ отмечает, что у Ирана есть техническая возможность заминировать Ормузский пролив. Однако такой сценарий маловероятен из-за дипломатических, военных и экономических рисков.

Хотя Grok не исключает, что ограниченные провокации с использованием мин возможны.

Ормузский пролив: где находится и что о нем известно

Ормузский пролив соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с Индийским океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман.

Название пролива походит от острова Ормуз. Есть две версии, почему его назвали именно так. Согласно первой, название острова произошло от имени персидского бога Ахурамазды (Ормузд; перс). А историки и лингвисты предлагают другую версию: слово "Ормуз" произошло от персидского هورمغ (Hur-mogh), что в переводе означает "финиковая пальма".

Длина пролива составляет около 90 морских миль (167 км), а ширина варьируется от 52 морских миль (96 км) до 21 морской мили (39 км).

Ормузский пролив. Фото: Википедия

Договор о границе между Ираном и Оманом был подписан 20 июля 1974 года и вступил в силу с 28 мая 1975 года. На основании данного договора длина линии границы, установленной с севера Оманского залива до северо-востока Персидского залива, составляет 124,8 миль. До 1974 года его контролировала Великобритания и частично Иран с Оманом.

В этом проливе располагается область Кешм, состоящая из четырёх островов — Кешм, Ормуз, Ларак и Хенгам, которая вместе с островами Большой Томб и Абу-Муса образует оборонительную линию Ирана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 июня лидер Ирана спрятался в бункере и отключил телефон.