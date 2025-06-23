Иран решил ответить США: ракеты полетели на еще одну страну (видео)

Иран таки пошел на эскалацию

После недавнего удара США по ядерным объектам Ирана, Тегеран похоже решил ответить ударом в ответ. Целью атаки стала американская военная база в Катаре.

Согласно данным WSJ, правительство ближневосточной страны закрыло воздушное пространство. Тем временем посольство США призвало всех сограждан находится в убежищах.

"Закрытие воздушного пространства Катара и других ближневосточных стран — "мера предосторожности", поскольку регион готовится к потенциальной широкомасштабной войне", — сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

Катар на карте

По данным очевидцев, американские и французские самолеты в регионе были экстренно подняты в воздух для перехвата иранских ракет.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран начинает масштабную военную операцию против американских военных баз в регионе, однако не упомянуло, ограничатся ли удары Катаром.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что допускает сценарий смены иранского режима.

Тем временем в СМИ появились сообщения, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.