Иран решил ответить США: ракеты полетели на еще одну страну (видео)
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Иран таки пошел на эскалацию
После недавнего удара США по ядерным объектам Ирана, Тегеран похоже решил ответить ударом в ответ. Целью атаки стала американская военная база в Катаре.
Согласно данным WSJ, правительство ближневосточной страны закрыло воздушное пространство. Тем временем посольство США призвало всех сограждан находится в убежищах.
"Закрытие воздушного пространства Катара и других ближневосточных стран — "мера предосторожности", поскольку регион готовится к потенциальной широкомасштабной войне", — сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
По данным очевидцев, американские и французские самолеты в регионе были экстренно подняты в воздух для перехвата иранских ракет.
Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран начинает масштабную военную операцию против американских военных баз в регионе, однако не упомянуло, ограничатся ли удары Катаром.
Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что допускает сценарий смены иранского режима.
Тем временем в СМИ появились сообщения, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.