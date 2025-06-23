Проиранские боевики готовятся атаковать базы США: в NYT сообщили подробности

Государственный департамент США 22 июня на фоне угроз Ирана выпустил всемирное предупреждение для американских граждан

Иран анонсировал ответ Соединенным Штатам за удар по ядерным объектам, но похоже, что первый удар по американцам Тегеран нанесет не своими руками. Проиранские боевики из шиитских группировок готовятся атаковать и уничтожить военные базы американской армии в Ираке и, возможно, в Сирии.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди разведчиков и военных в США. Отмечается, что группы шиитских боевиков, религиозно близких иранскому режиму, наиболее активны в Ираке, но и Сирии они могут создать проблемы для американцев.

"Однако пока эти группировки воздерживаются от действий, и, по словам одного из американских чиновников, иракские власти прилагают значительные усилия, чтобы убедить боевиков не прибегать к атакам", — сказано в статье.

Издание также отметило, что Государственный департамент США 22 июня на фоне угроз Ирана выпустил всемирное предупреждение для американских граждан, касающееся путешествий за границу. Туристов из США призывают проявлять повышенный уровень осторожности, поскольку есть "возможность демонстраций против граждан и интересов США за границей".

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты Америки ударили по ядерным объектам Ирана. При этом для ударов они применили малозаметные тяжелые стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Эти самолеты предназначены, в частности, для прорыва плотной обороны ПВО и являются самыми дорогими самолетами в мире и в истории авиации. Для удара непосредственно по защищенному иранскому заводу в Фордо США использовали самую мощную в мире неядерную бомбу с высокоточной наводкой – GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Президент США Дональд Трамп, которого не испугали истерические крики России в ООН, 23 июня он выступил с очередными заявлениями по поводу удара по иранским ядерным объектам. Трамп предположил, что режим аятолл в Иране может быть свергнут, и поблагодарил пилотов бомбардировщиков за удар по Фордо, Исфахану и Натангу.