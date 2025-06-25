Путін хоче не тільки Україну: Трамп пояснив, чому досі не закінчив війну
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Дональд Трамп також прокоментував фінансування США для України
Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яку президент США Дональд Трамп назвав неформальною, він заявив про намір говорити з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо завершення війни. Про це американець сказав під час пресконференції в Гаазі 25 червня.
"Телеграф" зібрав основні тези політика.
Зустріч із Зеленським та плани на Путіна
Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським не порушував питання припинення вогню. За його словами, основною метою розмови було з'ясувати, як почувається український лідер.
"Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це закінчилося…", — сказав представник Вашингтона.
Дональд Трамп також повідомив, що планує найближчим часом провести розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і припустив, що, можливо, сторони зможуть досягти завершення війни.
Крім того, американський лідер не виключив, що Путін може мати плани за межами України. За його словами, російський президент "заплутався", та водночас підтримує тісні зв'язки з Іраном.
"Я думаю, що він заплутався. Я вже 4 конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він дуже близький до Ірану, він хотів би допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити відносини з Росією", – сказав Трамп.
Україні потрібні Patriot
Очільник Білого дому прокоментував запити України на постачання ракет до системи Patriot. За його словами, Київ прагне отримати ці ракети, і Вашингтон розглядає таку можливість.
"Щодо грошей для України, побачимо, що буде", — прокоментував фінансування США для України Дональд Трамп.
Закінчення війни "за 24 години"
На запитання журналіста, чи справді Трамп мав на увазі, що зможе зупинити війну в Україні за 24 години, чи це був лише сарказм, президент США відповів прямо: "Так, це був сарказм".
Крім того, інше питання представників ЗМІ стосувалося того, чому, перебуваючи на посаді вже 5 місяців, він досі не завершив війну. "Тому що вона складніша, ніж будь-хто міг уявити. Путін — складніша людина, ніж ви могли уявити. Це набагато складніша війна", — заявив американський політик.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що тактика, яку Сполучені Штати застосували у відносинах з Іраном, потенційно може бути ефективною і для припинення війни між Росією та Україною. Водночас усе залежить від того, чи погодиться Тегеран на умови, висунуті Вашингтоном.