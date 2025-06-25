Путін хоче не тільки Україну: Трамп пояснив, чому досі не закінчив війну

Дональд Трамп також прокоментував фінансування США для України

Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яку президент США Дональд Трамп назвав неформальною, він заявив про намір говорити з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо завершення війни. Про це американець сказав під час пресконференції в Гаазі 25 червня.

"Телеграф" зібрав основні тези політика.

Зустріч із Зеленським та плани на Путіна

Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським не порушував питання припинення вогню. За його словами, основною метою розмови було з'ясувати, як почувається український лідер.

"Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це закінчилося…", — сказав представник Вашингтона.

Дональд Трамп також повідомив, що планує найближчим часом провести розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і припустив, що, можливо, сторони зможуть досягти завершення війни.

Крім того, американський лідер не виключив, що Путін може мати плани за межами України. За його словами, російський президент "заплутався", та водночас підтримує тісні зв'язки з Іраном.

"Я думаю, що він заплутався. Я вже 4 конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він дуже близький до Ірану, він хотів би допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити відносини з Росією", – сказав Трамп.

Виступ Трампа на пресконференції 25 червня

Україні потрібні Patriot

Очільник Білого дому прокоментував запити України на постачання ракет до системи Patriot. За його словами, Київ прагне отримати ці ракети, і Вашингтон розглядає таку можливість.

"Щодо грошей для України, побачимо, що буде", — прокоментував фінансування США для України Дональд Трамп.

Закінчення війни "за 24 години"

На запитання журналіста, чи справді Трамп мав на увазі, що зможе зупинити війну в Україні за 24 години, чи це був лише сарказм, президент США відповів прямо: "Так, це був сарказм".

Крім того, інше питання представників ЗМІ стосувалося того, чому, перебуваючи на посаді вже 5 місяців, він досі не завершив війну. "Тому що вона складніша, ніж будь-хто міг уявити. Путін — складніша людина, ніж ви могли уявити. Це набагато складніша війна", — заявив американський політик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тактика, яку Сполучені Штати застосували у відносинах з Іраном, потенційно може бути ефективною і для припинення війни між Росією та Україною. Водночас усе залежить від того, чи погодиться Тегеран на умови, висунуті Вашингтоном.