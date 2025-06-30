Вот так ситуация: Трамп не исключил, что Иран имеет дополнительные ядерные объекты

Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп неожиданно не исключил, что в Иране могло быть больше ядерных объектов, чем было известно. Трамп предположил, что иранцы могли скрыть от постороннего внимания как минимум один ядерный объект.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. Трамп отметил, что в США знали, что у Ирана может быть больше трех ядерных объектов.

"Мы знали, что у них много объектов – пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", – объяснил он.

Трамп добавил, что отказа можно было бы добиться мирным путем. Но Иран заявил, что планирует обогащать уран. В свою очередь, Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие.

"Я сказал: у вас так много нефти, зачем вам это? И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти… Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", – добавил президент США.

Между тем Иран мог приступить к ремонтным работам на обогатительном комплексе в Натанге после ударов США по ядерным объектам. Новые спутниковые фото свидетельствуют о размещении палаток и грузовиков на месте падения бомб. Также восстановительные работы Иран начал на объекте в Фордо – там зафиксировали строителей.

США планируют в рамках возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе Тегерана предложить ему ряд бонусов. Вашингтон готов инвестировать большие деньги в развитие иранской мирной ядерной энергетики, а также пойти на ослабление санкций и разблокировать значительную часть замороженных активов страны.

Ранее в материале "Телеграфа" "Трамп тролит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать миру и Украине" мы уже подробно объясняли логику поступков Ирана. Если коротко, то грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в трухе" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать это на весь мир, а другое – реально воевать с Западом и его союзниками.