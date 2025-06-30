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Вот так ситуация: Трамп не исключил, что Иран имеет дополнительные ядерные объекты

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Трамп считает, что Иран мог скрыть еще один ядерный объект Новость обновлена 30 июня 2025, 03:40
Трамп считает, что Иран мог скрыть еще один ядерный объект. Фото Getty Images

Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп неожиданно не исключил, что в Иране могло быть больше ядерных объектов, чем было известно. Трамп предположил, что иранцы могли скрыть от постороннего внимания как минимум один ядерный объект.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News. Трамп отметил, что в США знали, что у Ирана может быть больше трех ядерных объектов.

"Мы знали, что у них много объектов – пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", – объяснил он.

Трамп добавил, что отказа можно было бы добиться мирным путем. Но Иран заявил, что планирует обогащать уран. В свою очередь, Вашингтон никогда не допустит того, чтобы Тегеран получил собственное ядерное оружие.

"Я сказал: у вас так много нефти, зачем вам это? И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти… Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", – добавил президент США.

Между тем Иран мог приступить к ремонтным работам на обогатительном комплексе в Натанге после ударов США по ядерным объектам. Новые спутниковые фото свидетельствуют о размещении палаток и грузовиков на месте падения бомб. Также восстановительные работы Иран начал на объекте в Фордо – там зафиксировали строителей.

США планируют в рамках возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе Тегерана предложить ему ряд бонусов. Вашингтон готов инвестировать большие деньги в развитие иранской мирной ядерной энергетики, а также пойти на ослабление санкций и разблокировать значительную часть замороженных активов страны.

Ранее в материале "Телеграфа" "Трамп тролит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать миру и Украине" мы уже подробно объясняли логику поступков Ирана. Если коротко, то грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в трухе" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать это на весь мир, а другое – реально воевать с Западом и его союзниками.

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