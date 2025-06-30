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Оце так ситуація: Трамп не виключив, що Іран має додаткові ядерні об'єкти

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Трамп вважає, що Іран міг сховати ще один ядерний об'єкт Новина оновлена 30 червня 2025, 03:40
Трамп вважає, що Іран міг сховати ще один ядерний об'єкт. Фото Getty Images

Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп несподівано не виключив того, що в Ірану могло бути більше ядерних об'єктів, ніж було відомо. Трамп припустив, що іранці могли приховати від сторонньої уваги щонайменше один ядерний об'єкт.

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Трамп зазначив, що в США знали, що в Ірану може бути більше ніж три ядерні об'єкти.

"Ми знали, що у них багато об'єктів – мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", – пояснив він.

Трамп додав, що відмови можна було б досягти мирним шляхом. Але Іран заявив, що планує збагачувати уран. Своєю чергою, Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю.

"Я сказав: у вас так багато нафти, навіщо вам це? І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися… Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", – додав президент США.

Тим часом Іран міг розпочати ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі після ударів США по ядерних об’єктах. Нові супутникові фото свідчать про розміщення наметів та вантажівок на місці падіння бомб. Також відновлювальні роботи Іран почав на об'єкті у Фордо – там зафіксували будівельників.

США планують у рамках відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерану запропонувати йому низку бонусів. Зокрема, Вашингтон готовий інвестувати великі гроші у розвиток іранської мирної ядерної енергетики, а також піти на послаблення санкцій та розблокувати значну частину заморожених активів країни.

Раніше в матеріалі "Телеграфу" "Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу і Україні" ми вже докладно пояснювали логіку вчинків Ірану. Якщо коротко, то грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа – реально воювати із Заходом та його союзниками.

Теги:
#США #Іран #Ізраїль #Дональд Трамп