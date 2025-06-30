Оце так ситуація: Трамп не виключив, що Іран має додаткові ядерні об'єкти

Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп несподівано не виключив того, що в Ірану могло бути більше ядерних об'єктів, ніж було відомо. Трамп припустив, що іранці могли приховати від сторонньої уваги щонайменше один ядерний об'єкт.

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Трамп зазначив, що в США знали, що в Ірану може бути більше ніж три ядерні об'єкти.

"Ми знали, що у них багато об'єктів – мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", – пояснив він.

Трамп додав, що відмови можна було б досягти мирним шляхом. Але Іран заявив, що планує збагачувати уран. Своєю чергою, Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю.

"Я сказав: у вас так багато нафти, навіщо вам це? І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися… Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", – додав президент США.

Тим часом Іран міг розпочати ремонтні роботи на збагачувальному комплексі в Натанзі після ударів США по ядерних об’єктах. Нові супутникові фото свідчать про розміщення наметів та вантажівок на місці падіння бомб. Також відновлювальні роботи Іран почав на об'єкті у Фордо – там зафіксували будівельників.

США планують у рамках відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерану запропонувати йому низку бонусів. Зокрема, Вашингтон готовий інвестувати великі гроші у розвиток іранської мирної ядерної енергетики, а також піти на послаблення санкцій та розблокувати значну частину заморожених активів країни.

Раніше в матеріалі "Телеграфу" "Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу і Україні" ми вже докладно пояснювали логіку вчинків Ірану. Якщо коротко, то грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа – реально воювати із Заходом та його союзниками.