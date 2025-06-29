Иран уже восстанавливает ядерные объекты после ударов Трампа: сколько времени уйдет и как сейчас они выглядят
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В Иране засыпали кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб
Иран мог начать ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе после ударов США по ядерным объектам. Новые спутниковые фото свидетельствуют о размещении палаток и грузовиков на месте падения бомб.
Информация об этом появилась в отчете Института изучения войны. Аналитики говорят, что один кратер уже был засыпан.
"Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57", — говорится в материале.
Некоторые обозреватели полагают, что Иран, возможно, пытается извлечь обогащенный уран. Однако подтверждений этой информации нет.
Кроме того, на спутниковых фото видно, что авиаудары Израиля по Ирану уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который был там установлен в период между 2023 и 2024 годами.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану понадобится примерно несколько месяцев на возобновление обогащения урана до прежнего уровня, несмотря на ущерб после атак США и Израиля. Об этом пишет The Guardian.
Он подчеркнул, что некоторые ядерные объекты по-прежнему "существуют".
"Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше", — отметил Гросси в интервью CBS News.
В то же время он прокомментировал слухи о том, что часть запасов высокообогащенного урана Иран мог вывести.
"Что-то могло быть уничтожено в ходе атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение", — пояснил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что война Израиля и Ирана, еще в начале недели стремительно развивавшаяся путем эскалации и затянувшая даже США, с разбега залетела в неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир мог наблюдать, на первый взгляд, довольно странную картину: Иран на весь мир заявляет о страшном возмездии американцам, "мощно" бьет по их базам, а президент США с долей иронии буквально благодарит иранцев за это и объявляет "мир".
В настоящее время перемирие между Израилем и Ираном не работает. Сразу после его начала, Иран заявил о запуске шестой волны баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял СМИ, что им вообще никто не предлагал соблюдать режим прекращения огня.