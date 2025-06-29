Иран уже восстанавливает ядерные объекты после ударов Трампа: сколько времени уйдет и как сейчас они выглядят

В Иране засыпали кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб

Иран мог начать ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе после ударов США по ядерным объектам. Новые спутниковые фото свидетельствуют о размещении палаток и грузовиков на месте падения бомб.

Информация об этом появилась в отчете Института изучения войны. Аналитики говорят, что один кратер уже был засыпан.

"Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57", — говорится в материале.

Некоторые обозреватели полагают, что Иран, возможно, пытается извлечь обогащенный уран. Однако подтверждений этой информации нет.

Кроме того, на спутниковых фото видно, что авиаудары Израиля по Ирану уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который был там установлен в период между 2023 и 2024 годами.

Натанз на карте

Ядерный объект Натанз. Фото: Википедия

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану понадобится примерно несколько месяцев на возобновление обогащения урана до прежнего уровня, несмотря на ущерб после атак США и Израиля. Об этом пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что некоторые ядерные объекты по-прежнему "существуют".

Натанз. Фото: ISW

"Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше", — отметил Гросси в интервью CBS News.

В то же время он прокомментировал слухи о том, что часть запасов высокообогащенного урана Иран мог вывести.

"Что-то могло быть уничтожено в ходе атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение", — пояснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что война Израиля и Ирана, еще в начале недели стремительно развивавшаяся путем эскалации и затянувшая даже США, с разбега залетела в неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир мог наблюдать, на первый взгляд, довольно странную картину: Иран на весь мир заявляет о страшном возмездии американцам, "мощно" бьет по их базам, а президент США с долей иронии буквально благодарит иранцев за это и объявляет "мир".

В настоящее время перемирие между Израилем и Ираном не работает. Сразу после его начала, Иран заявил о запуске шестой волны баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял СМИ, что им вообще никто не предлагал соблюдать режим прекращения огня.