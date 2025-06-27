Вот так поворот: США предлагают Ирану миллиарды долларов в обмен на прекращение ядерной программы

Вашингтон не смог уничтожить ядерную программу Ирана ракетами, поэтому теперь предлагает ему деньги

США планируют в рамках возобновления переговоров с Ираном о ядерной программе Тегерана предложить ему ряд бонусов. Вашингтон готов инвестировать большие деньги в развитие иранской мирной ядерной энергетики, а также пойти на ослабление санкций и разблокировать значительную часть замороженных активов страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в американском правительстве. Источники сообщили, что США готовы предоставить Ирану доступ к более чем 30 миллиардам долларов инвестиций в ядерную энергетику мирной направленности.

Однако США выдвигают Тегерану единственное требование: Иран должен навсегда и полностью отказаться от обогащения урана. Единственная ядерная программа для Ирана, которую Вашингтон считает допустимой – мирная. При этом в создании иранского "мирного атома", по данным издания, готовы принять участие не только США, но и страны Персидского залива.

Среди других идей – предоставление Ирану доступа к активам на сумму шесть миллиардов долларов, ранее замороженных за рубежом, а также развертывание нового, гражданского ядерного комплекса в Фордо вместо того, который вывели из строя американские удары. При этом в США ищут компромисс, который удовлетворил бы в первую очередь американские и иранские экономические и интересы безопасности. Будут ли учтены интересы Израиля, пока неясно, но Вашингтон уделяет гораздо больше внимания поиску взаимопонимания с Тегераном, чем со своим главным союзником на Ближнем Востоке.

Ранее в материале "Телеграфа" "Трамп тролит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать миру и Украине" мы уже подробно объясняли логику поступков Ирана. Если коротко, то грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в трухе" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать это на весь мир, а другое – реально воевать с Западом и его союзниками.

Напомним, что война Израиля и Ирана, еще в начале недели стремительно развивавшаяся путем эскалации и затянувшая даже США, с разбега залетела в неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир мог наблюдать, на первый взгляд, довольно странную картину: Иран на весь мир заявляет о страшном возмездии американцам, "мощно" бьет по их базам, а президент США с долей иронии буквально благодарит иранцев за это и объявляет "мир".

Впрочем, сейчас перемирие между Израилем и Ираном не работает, поскольку после его так называемого начала, о чем с гордостью заявил Трамп, Иран заявил о запуске шестой волны баллистических ракет по Израилю. Ранее высокопоставленный иранский чиновник заявлял СМИ, что им вообще никто не предлагал соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, Трамп уже поспешил восхвалять себя на весь мир за проведённые дипломатические усилия.