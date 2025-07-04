Укр

Услышим крики ужаса? Чем для России может обернуться официальное признание "Талибана"

Автор
Владислава Коваль ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
511
Москва официально признала "Талибан" Новость обновлена 04 июля 2025, 16:05
Москва официально признала "Талибан". Фото Коллаж "Телеграф"

Над посольством в Москве уже развевается флаг

Министерство иностранных дел России сообщило о принятии копий верительных грамот от нового посла Афганистана Гуль Хасана, что фактически означает официальное признание исламского Эмирата Афганистан, созданного талибами. Таким образом, Москва стала первой страной, признавшей и наладившей дипломатические отношения с режимом, который во многих государствах считается террористическим.

"Телеграф" выяснил, какими для РФ могут быть последствия этого шага.

От ненависти к союзу (или признанию) – один шаг

"Талибан" возник в 1994 году, а уже в 1996 году – захватил Кабул и провозгласил Исламский Эмират Афганистан. Россия тогда воспринимала "Талибан" как угрозу из-за поддержки международного терроризма, в частности связи с Аль-Каидой. В 1999 году ООН ввела санкции против "Талибана" за отказ выдать Усаму бен Ладена – террориста и лидера Аль-Каиды – эти санкции поддержала и Москва.

После теракта 11 сентября 2001 года Россия поддержала операцию США и НАТО в Афганистане. Москва даже предоставила логистическую помощь и разрешила использование воздушного пространства. До декабря 2001 года режим "Талибана" был свергнут, а отношения с Россией оставались враждебными. "Талибан" вел партизанскую войну против сил НАТО и нового афганского правительства, поддерживаемого Западом. Россия, хотя и не принимала прямого участия в войне, поддержала официальные власти Афганистана и Северный альянс, чтобы предотвратить возвращение талибов к власти.

Теракт 11 сентября в США
Теракт 11 сентября в США

В то же время Москва выражала обеспокоенность ростом наркотрафика из Афганистана, поскольку считала, что именно "Талибан" способствует производству и экспорту опиума, который попадал в РФ через Центральную Азию.

После оккупации Крыма, начала российско-украинской войны и ухудшения отношений с Европой и США Россия начала пересматривать отношения с "Талибаном". На фоне роста угрозы со стороны ИД-Хорасан – условное название исламской группировки в Сирии, имеющей тесные отношения с Аль-Каидой – Москва видела в "Талибане" возможного союзника. Появились сообщения о дипломатических контактах, а в 2018 году представителей "Талибана" были приглашены на переговоры в "московском формате". Россия же пыталась позиционировать себя как посредника в урегулировании ситуации в Афганистане.

После повторного захвата Кабула в августе 2021 года "Талибан" снова установил контроль над страной. Уже с того времени Россия начала поддерживать рабочие контакты, аккредитовала дипломатов и продвигала идею исключения "Талибана" из списка террористических организаций. В декабре 2024 года Госдума России приняла закон, разрешающий исключить "Талибан" из перечня террористических организаций, а 17 апреля 2025 года Верховный суд отменил соответствующий запрет.

Талибы в Афганистане. Фото: AP Photo/Siddiqullah Alizai
Талибы в Афганистане. Фото: AP Photo/Siddiqullah Alizai

Как сообщает МИД РФ, в четверг, 3 июля 2025 года, российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов лично передал решение правительства РФ об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан главе МИД талибов Амиру Хану Муттаки. На здании афганского посольства в Москве вывешен введенный талибами государственный флаг Афганистана.

Москва. Флаг талибов вывесили на здании афганского посольства
Москва. Флаг талибов вывесили на здании афганского посольства

"Талибан" – партнер от безысходности?

Политолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" отметил, что признание Россией режима "Талибана" — это не столько стратегический шаг, сколько попытка создать иллюзию внешнеполитического успеха. "Если раньше можно было объяснять попытками влиять на ситуацию в Центральной Азии — все же Афганистан представляет опасность для союзников России в Средней Азии, таких как Таджикистан — то это было актуально пять-шесть лет назад", — отметил специалист.

Голобуцкий напоминает, что хотя "Талибан" и был официально запрещен в России как террористическая организация, с 2021 года между сторонами происходило активное общение: делегации "Талибана" посещали Россию и участвовали в конференциях. "Россия сейчас в ситуации, когда приходится дружить с теми, кто готов. У талибов нет ничего, чем можно обмениваться, кроме наркотиков. Но Россия считает, что даже в этой ситуации она может быть нужной Афганистану, потому что там ситуация очень плохая — и экономическая, и социальная, и политическая ", — отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий
Алексей Голобуцкий

По его мнению, режим как таковой уже не имеет значения. "Я не вижу большой разницы между режимами в КНДР и Афганистане. Думаю, что в Афганистане даже свободнее жить, чем в КНДР, потому что там роль государства намного слабее. Шариат — это в основном в городах. А таджикская, узбекская автономии живут по своим правилам. Это очень слабое государство. И это точно Путина меньше всего волнует", — подчеркнул он.

Голобуцкий отмечает, что Россия видит в Афганистане страну с большим человеческим потенциалом, который может использоваться в геополитических интересах. "Там очень высока рождаемость, большое количество полуголодных людей, которых можно использовать. Исторически Россия боролась за Афганистан еще с Британской империей в XIX веке. А сейчас она хочет хоть какие-то успехи показать, потому что везде провалы. Вот и показали: Талибан признали — какие мы хорошие", — сказал политолог.

Относительно попытки обрести симпатии в мусульманском мире эксперт замечает: "С кем получается, с тем и пытаются отношения поддерживать. С мусульманским миром Россия имеет более-менее нормальные отношения. Но дать ничего не может — всё уже закончилось. Когда-то было оружие, технологии ещё с Советского Союза, можно было возглавлять борьбу неприсоединившихся стран, это всё исчезает, умирает. Афганистан — это попытка что-то ещё сделать, но это уже ничего не принесёт", — подытожил специалист.

"Не пройдет и двух лет, как мы услышим вопли ужаса и истерики"

Народный депутат Украины Максим Бужанский резко прокомментировал решение Кремля об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан, возглавляемого "Талибаном". В своем Telegram-канале парламентарий назвал Россию "единственной", а не "первой" пошедшей на такой шаг страной и подчеркнул, что последствия этого могут оказаться непредсказуемыми даже для самой РФ.

По его мнению, Россия, считающая себя сильным государством, в реальности является "разъеденной коррупцией и фальшью невнятным образованием", что с точки зрения средневековых фундаменталистов идеально подходит для "донорства ресурсов, прежде всего человеческих".

Максим Бужанский
Максим Бужанский, нардеп от "Слуги народа"

Бужанский также предостерёг, что признание "Талибана" открывает двери для идеологического влияния: "Талибы обязательно придут за этими ресурсами — официально, как государства в государство, перейдут границу их миссионеры, проповедники, агитаторы, носители идеи", — отметил он. Политик предвидит, что "не пройдёт и двух лет", как в самой России начнутся "крики ужаса и истерики", когда выяснится, к чему привело это решение.

Впрочем, не Россия одна имеет планы на Афганистан.

Комментируя признание Россией режима "Талибана", азербайджанский политолог, руководитель клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" подчеркивает: в регионе уже давно идет соревнование между крупными игроками за влияние на Афганистан — и Россия только пытается не отстать. "Сейчас многие региональные и внерегиональные игроки стремятся установить отношения с талибами. Причем каждый имеет свой резон", — сказал он.

В частности, Пакистан давно опасается, что Афганистан может быть использован в качестве базы для вмешательства в его внутренние дела, поэтому выступил одним из первых партнеров "Талибана". Китай же заинтересован в природных ресурсах Афганистана, а страны Центральной Азии пытаются снизить риски дестабилизации. "Даже Индия нередко использует противоречия между талибами и Пакистаном, чтобы усилить свои инструменты влияния в регионе", — отметил Велизаде.

Ильгар Велизаде
Ильгар Велизаде

На этом фоне, по его мнению, Россия старается не отставать и стремится укрепить свою роль в формировании новой системы региональной безопасности.

Забыл ли "Талибан" войну в Афганистане?

В то же время эксперт отметил, что говорить о том, что Афганистан станет противовесом Ирану — преждевременно. "Это разные весовые категории. Иран сам стремится к тесным контактам с талибами. Свыше 4 млн граждан по разным оценкам приезжают на заработки или на постоянной основе находятся в Иране. Это также есть фактор влияния. Можно говорить о каком-то соперничестве стран за влияние на талибов и Афганистан. Поэтому к действиям Москвы есть, настороженное дополнительным рычагом влияния Тегерана.

Политолог также добавляет, что действия Москвы не остаются незамеченными в регионе: "Конечно, Россия — один из участников разделения этого "пирога", но она пытается занять передовые позиции. Это вызывает беспокойство у соперников, учитывая сложную историю российского присутствия в регионе". По его словам, сами афганцы не забыли эту историю — и хотя они готовы вести диалог с Москвой, "будут пытаться держать ее на расстоянии".

Напомним, отношения между "Талибаном" и Россией имеют корни в советско-афганской войне, хотя само движение "Талибан" возникло лишь в 1994 году, после вывода советских войск из Афганистана. В 1979 году СССР вторгся в Афганистан, поддерживая прокоммунистическое правительство, что вызвало сопротивление моджахедов — исламистских группировок, получавших помощь от США, Пакистана и Саудовской Аравии. Будущие лидеры "Талибана", в том числе Мулла Мухаммед Омар, участвовали в этой борьбе как моджахеды.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия перенимает опыт "Талибана" в организации шариатских судов и тюрем — министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шаре рассказал российскому Минюсту о принципах исламского правосудия.

Теги:
#Афганистан #Россия #Талибан #Алексей Голобуцкий #Максим Бужанский