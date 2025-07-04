Услышим крики ужаса? Чем для России может обернуться официальное признание "Талибана"

Над посольством в Москве уже развевается флаг

Министерство иностранных дел России сообщило о принятии копий верительных грамот от нового посла Афганистана Гуль Хасана, что фактически означает официальное признание исламского Эмирата Афганистан, созданного талибами. Таким образом, Москва стала первой страной, признавшей и наладившей дипломатические отношения с режимом, который во многих государствах считается террористическим.

"Телеграф" выяснил, какими для РФ могут быть последствия этого шага.

От ненависти к союзу (или признанию) – один шаг

"Талибан" возник в 1994 году, а уже в 1996 году – захватил Кабул и провозгласил Исламский Эмират Афганистан. Россия тогда воспринимала "Талибан" как угрозу из-за поддержки международного терроризма, в частности связи с Аль-Каидой. В 1999 году ООН ввела санкции против "Талибана" за отказ выдать Усаму бен Ладена – террориста и лидера Аль-Каиды – эти санкции поддержала и Москва.

После теракта 11 сентября 2001 года Россия поддержала операцию США и НАТО в Афганистане. Москва даже предоставила логистическую помощь и разрешила использование воздушного пространства. До декабря 2001 года режим "Талибана" был свергнут, а отношения с Россией оставались враждебными. "Талибан" вел партизанскую войну против сил НАТО и нового афганского правительства, поддерживаемого Западом. Россия, хотя и не принимала прямого участия в войне, поддержала официальные власти Афганистана и Северный альянс, чтобы предотвратить возвращение талибов к власти.

Теракт 11 сентября в США

В то же время Москва выражала обеспокоенность ростом наркотрафика из Афганистана, поскольку считала, что именно "Талибан" способствует производству и экспорту опиума, который попадал в РФ через Центральную Азию.

После оккупации Крыма, начала российско-украинской войны и ухудшения отношений с Европой и США Россия начала пересматривать отношения с "Талибаном". На фоне роста угрозы со стороны ИД-Хорасан – условное название исламской группировки в Сирии, имеющей тесные отношения с Аль-Каидой – Москва видела в "Талибане" возможного союзника. Появились сообщения о дипломатических контактах, а в 2018 году представителей "Талибана" были приглашены на переговоры в "московском формате". Россия же пыталась позиционировать себя как посредника в урегулировании ситуации в Афганистане.

После повторного захвата Кабула в августе 2021 года "Талибан" снова установил контроль над страной. Уже с того времени Россия начала поддерживать рабочие контакты, аккредитовала дипломатов и продвигала идею исключения "Талибана" из списка террористических организаций. В декабре 2024 года Госдума России приняла закон, разрешающий исключить "Талибан" из перечня террористических организаций, а 17 апреля 2025 года Верховный суд отменил соответствующий запрет.

Талибы в Афганистане. Фото: AP Photo/Siddiqullah Alizai

Как сообщает МИД РФ, в четверг, 3 июля 2025 года, российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов лично передал решение правительства РФ об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан главе МИД талибов Амиру Хану Муттаки. На здании афганского посольства в Москве вывешен введенный талибами государственный флаг Афганистана.

Москва. Флаг талибов вывесили на здании афганского посольства

"Талибан" – партнер от безысходности?

Политолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" отметил, что признание Россией режима "Талибана" — это не столько стратегический шаг, сколько попытка создать иллюзию внешнеполитического успеха. "Если раньше можно было объяснять попытками влиять на ситуацию в Центральной Азии — все же Афганистан представляет опасность для союзников России в Средней Азии, таких как Таджикистан — то это было актуально пять-шесть лет назад", — отметил специалист.

Голобуцкий напоминает, что хотя "Талибан" и был официально запрещен в России как террористическая организация, с 2021 года между сторонами происходило активное общение: делегации "Талибана" посещали Россию и участвовали в конференциях. "Россия сейчас в ситуации, когда приходится дружить с теми, кто готов. У талибов нет ничего, чем можно обмениваться, кроме наркотиков. Но Россия считает, что даже в этой ситуации она может быть нужной Афганистану, потому что там ситуация очень плохая — и экономическая, и социальная, и политическая ", — отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий

По его мнению, режим как таковой уже не имеет значения. "Я не вижу большой разницы между режимами в КНДР и Афганистане. Думаю, что в Афганистане даже свободнее жить, чем в КНДР, потому что там роль государства намного слабее. Шариат — это в основном в городах. А таджикская, узбекская автономии живут по своим правилам. Это очень слабое государство. И это точно Путина меньше всего волнует", — подчеркнул он.

Голобуцкий отмечает, что Россия видит в Афганистане страну с большим человеческим потенциалом, который может использоваться в геополитических интересах. "Там очень высока рождаемость, большое количество полуголодных людей, которых можно использовать. Исторически Россия боролась за Афганистан еще с Британской империей в XIX веке. А сейчас она хочет хоть какие-то успехи показать, потому что везде провалы. Вот и показали: Талибан признали — какие мы хорошие", — сказал политолог.

Относительно попытки обрести симпатии в мусульманском мире эксперт замечает: "С кем получается, с тем и пытаются отношения поддерживать. С мусульманским миром Россия имеет более-менее нормальные отношения. Но дать ничего не может — всё уже закончилось. Когда-то было оружие, технологии ещё с Советского Союза, можно было возглавлять борьбу неприсоединившихся стран, это всё исчезает, умирает. Афганистан — это попытка что-то ещё сделать, но это уже ничего не принесёт", — подытожил специалист.

"Не пройдет и двух лет, как мы услышим вопли ужаса и истерики"

Народный депутат Украины Максим Бужанский резко прокомментировал решение Кремля об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан, возглавляемого "Талибаном". В своем Telegram-канале парламентарий назвал Россию "единственной", а не "первой" пошедшей на такой шаг страной и подчеркнул, что последствия этого могут оказаться непредсказуемыми даже для самой РФ.

По его мнению, Россия, считающая себя сильным государством, в реальности является "разъеденной коррупцией и фальшью невнятным образованием", что с точки зрения средневековых фундаменталистов идеально подходит для "донорства ресурсов, прежде всего человеческих".

Максим Бужанский, нардеп от "Слуги народа"

Бужанский также предостерёг, что признание "Талибана" открывает двери для идеологического влияния: "Талибы обязательно придут за этими ресурсами — официально, как государства в государство, перейдут границу их миссионеры, проповедники, агитаторы, носители идеи", — отметил он. Политик предвидит, что "не пройдёт и двух лет", как в самой России начнутся "крики ужаса и истерики", когда выяснится, к чему привело это решение.

Впрочем, не Россия одна имеет планы на Афганистан.

Комментируя признание Россией режима "Талибана", азербайджанский политолог, руководитель клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" подчеркивает: в регионе уже давно идет соревнование между крупными игроками за влияние на Афганистан — и Россия только пытается не отстать. "Сейчас многие региональные и внерегиональные игроки стремятся установить отношения с талибами. Причем каждый имеет свой резон", — сказал он.

В частности, Пакистан давно опасается, что Афганистан может быть использован в качестве базы для вмешательства в его внутренние дела, поэтому выступил одним из первых партнеров "Талибана". Китай же заинтересован в природных ресурсах Афганистана, а страны Центральной Азии пытаются снизить риски дестабилизации. "Даже Индия нередко использует противоречия между талибами и Пакистаном, чтобы усилить свои инструменты влияния в регионе", — отметил Велизаде.

Ильгар Велизаде

На этом фоне, по его мнению, Россия старается не отставать и стремится укрепить свою роль в формировании новой системы региональной безопасности.

Забыл ли "Талибан" войну в Афганистане?

В то же время эксперт отметил, что говорить о том, что Афганистан станет противовесом Ирану — преждевременно. "Это разные весовые категории. Иран сам стремится к тесным контактам с талибами. Свыше 4 млн граждан по разным оценкам приезжают на заработки или на постоянной основе находятся в Иране. Это также есть фактор влияния. Можно говорить о каком-то соперничестве стран за влияние на талибов и Афганистан. Поэтому к действиям Москвы есть, настороженное дополнительным рычагом влияния Тегерана.

Политолог также добавляет, что действия Москвы не остаются незамеченными в регионе: "Конечно, Россия — один из участников разделения этого "пирога", но она пытается занять передовые позиции. Это вызывает беспокойство у соперников, учитывая сложную историю российского присутствия в регионе". По его словам, сами афганцы не забыли эту историю — и хотя они готовы вести диалог с Москвой, "будут пытаться держать ее на расстоянии".

Напомним, отношения между "Талибаном" и Россией имеют корни в советско-афганской войне, хотя само движение "Талибан" возникло лишь в 1994 году, после вывода советских войск из Афганистана. В 1979 году СССР вторгся в Афганистан, поддерживая прокоммунистическое правительство, что вызвало сопротивление моджахедов — исламистских группировок, получавших помощь от США, Пакистана и Саудовской Аравии. Будущие лидеры "Талибана", в том числе Мулла Мухаммед Омар, участвовали в этой борьбе как моджахеды.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия перенимает опыт "Талибана" в организации шариатских судов и тюрем — министр юстиции Афганистана Абдул Хаким Шаре рассказал российскому Минюсту о принципах исламского правосудия.