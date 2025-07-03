Украина заменит Россию для Азербайджана? Какие выгоды может получить Киев от конфликта Москвы и Баку

Сравним, что может потерять Азербайджан и Россия в случае прекращения торговых отношений, а также теоретически может выиграть Киев.

При продолжении или обострении конфликта между Азербайджаном и Россией может приостановиться вся торговля между этими странами. Азербайджан вынужден будет искать другие пути сбыта для своих товаров, и Украина теоретически может извлечь из этого выгоду.

Какую именно, узнавал "Телеграф" у политолога из Азербайджана, руководителя клуба "Южный Кавказ" Ильгара Велизаде. Эксперт рассказал о возможных последствиях разрыва торговых связей и перспективах для Украины.

Действительно ли Азербайджан так зависит от России

Азербайджан действительно тесно связан с Россией, в том числе в торговле. "Дело в том, что так уж исторически сложилось, что экономики стран бывшего СССР составляли единый, тогда это называлось народнохозяйственный, комплекс. И даже после развала этой страны, экономические связи по целому ряду направлений продолжали сохраняться. Это диктовалось прагматичным расчетом и экономической выгодой", — объясняет Ильгар Велизаде.

Для азербайджанских сельхозпроизводителей российский рынок является самым крупным и весьма перспективным, как по природно-климатическим условиям, так и с точки зрения логистики. Но и для российских покупателей Азербайджан является лучшим партнером, поскольку способен удовлетворить растущий спрос в отдельных видах промышленных товаров.

"Условно говоря, азербайджанские фермеры получают доходы от продажи своей продукции в России, но и россияне покупают азербайджанские яблоки и помидоры не из жалости в Азербайджан и не из-за обязательств, а потому что этого хотят", — добавляет эксперт.

Рост товарооборота способствует развитию логистических связей и усиливает позиции стран в отношениях друг с другом. Но что произойдет, если эти связи разорвутся?

Что угрожает Азербайджану при разрыве с Россией

Экспоорт из Азербайджана в Россию — инфографика

"Давайте представим, что двусторонние экономические отношения будут сведены к минимуму, ухудшится логистика. К чему это может привести? К постепенной переориентации рынков и товаропотоков, к перестройке системы торгово-экономических отношений", — прогнозирует Велизаде.

Как следствие позиции России в регионе Южного Кавказа заметно ослабеют. Поскольку с другими странами этого региона у Москвы отношения тоже не особо клеятся.

Со своей стороны вакуум, который может образоваться в результате таких шагов, могут заполнить другие игроки. Что они сегодня благополучно и делают, говорит Ильгар Велизаде.

Может ли Украина заменить Россию для Азербайджана

"Что касается нефти, проката и другого сырья, то любая перестройка системы экономических отношений, логистических схем на первом этапе может привести к затратам. Но в дальнейшем рынок, как правило, адаптируется к новым условиям", — отмечает Велизаде.

До войны Киев являлся одним из ведущих партнеров Азербайджана на постсоветском пространстве. Но, к сожалению, война нанесла значительный ущерб металлургической промышленности страны. Упали объемы производства и экспорта металлопродукции. Однако с зерном дела обстоят гораздо лучше.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто важное решение о перемирии (между Украиной и РФ — Ред .), которое откроет более широкие возможности в сфере промышленной и сельскохозяйственной кооперации между двумя странами. Азербайджан по-прежнему заинтересован в приобретении украинской товарной продукции, в том числе зерна, подсолнечного масла, металла".

Велизаде также вспомнил, что накануне войны президент Азербайджана совершал визит в Киев, где были достигнуты договоренности по активизации сотрудничества в самых разных сферах — начиная с промышленности и заканчивая сельским хозяйством.

Украина является участником программы региональных коммуникаций ТРАСЕКА, в рамках этой программы между сторонами также реализуются программы, способствующие повышению транспортной связи Украины со странами Южного Кавказа и Центральной Азией.

Как может измениться торговое сотрудничество между Россией и Азербайджаном — что говорят в Москве

Российские аналитики оценивают возможные последствия разрыва торговых связей традиционно по-своему, в стиле — "Азербайджан каюк". По их словам, Азербайджан потеряет российскую нефть, в связи с чем ему придется потратить свою, которую они продают на экспорт гораздо дороже, чем закупают российские деньги.

Однако россияне не говорят своим читателям, что азербайджанцы вполне могут найти какого-нибудь другого выгодного продавца нефти для себя. Это может быть, например, ОАЭ, Кувейт, ОАЭ, Туркменистан и т.д.

Также, по словам российских СМИ, Азербайджан потеряет рынок сбыта по сельхозпродукции: фруктам, овощам, консервации. Это якобы чревато падением цен для производителей, сокращением посевов, падением доходов фермеров и ростом безработицы, и, по словам российских пропагандистов, может привести к митингам и беспорядкам в стране.

Но это тоже очень необоснованный прогноз. Азербайджан может переориентироваться на другие рынки – Украину, Африку, другие страны Закавказья, расширить свою торгово-экономическую зону. Например, начать продавать свои овощи, например, легендарный лук, на новые рынки.

Среди других потерь российские аналитики называют потерю российских металлов, в частности, драгоценных, а также алюминия, изделий из черных металлов, древесины, зерна и техники.

"Российские потери будут гораздо меньше, поскольку Азербайджан занимает лишь 0,6% ее внешней торговли, и с экономической точки зрения это несущественно. Мы столкнемся с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары, но сможем перенастроить потоки и компенсировать разрыв другими рынками. Без помидоров и орехов уже как-нибудь проживем", — говорят.

Впрочем, они почему-то не говорят, что цены на весь импорт без Азербайджана значительно подскочат для жителей России.

Импорт Азербайджана из России – инфографика

С чего начался конфликт

Конфликт между Азербайджаном и Россией обострился после событий в Екатеринбурге, где задержали более 50 выходцев из Азербайджана, якобы по нераскрытому уголовному делу. В задержании был задействован спецназ ФСБ, а не Следственный комитет или полиция, как обычно.

Известно не менее двух убитых во время задержания. Азербайджанские власти раскритиковали Россию и отменили все культурные мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями. В Баку также задержаны два агента российской ФСБ, работавшие под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан". Азербайджан также открыл уголовное дело по событиям в Екатеринбурге.

Аналитики объясняют мотивы действий России усилением сотрудничества Азербайджана с Западом и созданием региональных союзов в обход России. "Раньше Сталин благодаря НКВД рубил головы, а теперь Путин давит несогласных руками ОМОНа. Как говорится, 37-год продолжается, но намного жесточе и серьезнее. Но понимают ли в Кремле и сам Путин, что сейчас 2025 год? И бывшие союзные республики уже 30 лет как независимые?", — говорилось в эфире государственного телеканала "AZTV".

Ранее "Телеграф" также писал, почему война с Азербайджаном может стать для России фатальной.