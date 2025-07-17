"Эффект Келлога"? Почему Россия не атаковала Киев во время визита посланника Трампа

Связан ли визит Келлога в Киев и отсутствие обстрелов, украинцы смогут узнать уже в ближайшую ночь

В понедельник, 14 июля, в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. В столице он задержался всего на несколько дней, за это время РФ ни разу не осуществила массированного дронового или ракетного обстрела столицы. Хотя до этого воздушные тревоги в столице звучали практически каждую ночь.

Действительно ли россияне боялись нанести удары из-за присутствия официального представителя Штатов? Или, может быть, так на россиян повлияли последние заявления Дональда Трампа? "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Кит Келлог с главным раввином Украины

Обстрелы Киева: статистика "до визита"

В ночь на 4 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. Враг нанес удар по жилым кварталам столицы. В результате обстрела возникли многочисленные пожары, зафиксированы разрушения домов и инфраструктуры. По словам мэра столицы Виталия Кличко, по состоянию на утро 4 июля количество пострадавших достигло 23 человек. 14 из них госпитализированы, другим оказали помощь амбулаторно. Среди раненых – 10-летняя девочка.

В ночь на 7 июля российские ударные беспилотники атаковали Киев. Противовоздушная оборона успешно уничтожила воздушные цели, однако обломки сбитых дронов упали в нескольких районах города и нанесли незначительные повреждения.

В ночь на 10 июля Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Киев. По предварительным данным, враг выпустил по столице сотни дронов-камикадзе "шахед" и баллистических ракет типа "Искандер".

Последствия обстрелов были зафиксированы в пяти районах столицы, а КМВА сообщала о по меньшей мере 16 раненых и двух погибших. Обломки снарядов повлекли пожары, повредили жилые многоэтажки, инфраструктуру, автомобили – в одном из районов почти полностью была уничтожена амбулатория медицинского центра.

Беседа Трампа и Путина как предпосылка обстрелов

Публичное декларирование США стремления к миру, заявление о диалоге с Путиным и последующая массированная атака уже стали привычными для украинцев. После разговора Путина с Трампом 14 июня Кремль заявил о готовности "вернуться к переговорам после 22 июня". Уже в ночь с 14 на 15 июня россияне атаковали Кременчуг наиболее масштабно за весь период полномасштабной войны, нанеся удары сразу тремя типами ракет: крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми "Кинжалами". Под обстрелы попали объекты энергетики, сельского хозяйства и жилищная инфраструктура.

Следующий разговор Трампа и Путина, состоявшийся 3 июля, также не принес никакой конкретики. Трамп выразил недовольство результатами переговоров, а Путин снова говорил о "первопричинах конфликта", не отказываясь от требований к Украине. Уже через сутки – 4 июля – РФ применила 550 средств воздушного нападения, ударив по Киеву: пострадали жилые районы, возникли многочисленные пожары, среди раненых – 10-летняя девочка.

О том, что эти обстрелы могут быть напрямую связаны с коммуникацией между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, написал известный блогер Роман Шрайк. По его словам, Путин мог воспринять слова Трампа как личное оскорбление или проявление давления, что и привело к усилению ударов по украинской территории.

"Я так понимаю, последние обстрелы происходят в рамках уяснения отношений между Путиным и Трампом, потому что Россия явно залезла в запасы дронов, чтобы обеспечить две большие атаки подряд", — написал Шрайк.

По мнению Шрайка, такая активность может свидетельствовать о неформальном ответе Кремля на сигналы из Вашингтона и одновременно о попытке Путина сохранить свою позицию в переговорах с позиции силы.

Связано ли отсутствие массированных обстрелов Киева с визитом представителя Трампа — мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что прямую связь между визитом Кита Келлога в Киев и временным затишьем в российских ударах по столице доказать сложно. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу", отвечая на вопрос, могло ли присутствие представителя Дональда Трампа повлиять на решение Кремля воздержаться от ударов по Киеву.

"Этим вопросом вы заставили меня, скажем так, залезть в голову Путину. И подумать: а что он решил? Решил ли он сымитировать, мол, да не обстреливаю я Киев, это все выдумки, это все украинская пропаганда. Или на самом деле там была совсем другая история и Киев не был в эти дни в планах", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко

Он отметил, что в период присутствия Келлога в Украине воздушные тревоги в Киеве все равно звучали, дроны пролетали по направлению к столице, но целей непосредственно в Киеве не было. По его словам, такая ситуация не уникальна, и дроны регулярно облетают Киев, направляются на запад страны, другие регионы. Совпадение с визитом американского советника Коваленко назвал скорее случайностью, чем спланированной акцией:

"Хотя это действительно совпало с визитом Келлога. И здесь исключительно казино: либо черное, либо красное, либо действительно это имитация Путина, пока был Кит Келлог, либо нет. Келлогу нужно было бы остаться в Киеве еще на две недели хотя бы — и тогда мы могли бы с уверенностью сказать, является ли Кит Келлог защитным щитом для столицы Украины", — добавил эксперт.

В то же время, он напомнил, что последний массированный удар по Киеву состоялся перед визитом Келлога, и потенциал для подобной атаки России приходится восстанавливать около недели-полтора. В промежутках российские силы наносят массированные удары по другим городам Украины, что и наблюдалось в последние дни.

"По графику нанесения массированных, концентрированных ударов именно по Киеву Келлог находился как раз после одного из таких ударов. А на восстановление потенциала для налета нужно примерно неделя-полторы", — пояснил Коваленко.

В ответ на вопрос, может ли Келлог после визита в Киев сообщить Трампу, что масштабных атак на столицу нет, Коваленко ответил однозначно:

"Нет, он такого не скажет, он достаточно умеренный и умный человек. Кит Келлог вообще отличается от окружения Дональда Трампа опытом и умеренностью", — сказал Коваленко.

Кит Келлог в Киеве

По его мнению, именно поэтому хорошо, что украинским направлением занимается Келлог, а не Стив Уиткофф: последнему доверили Иран.

"Помимо всего прочего — фактаж, обстрелы, пожары, разрушения — все это в СМИ появляется. Ну и не забываем, что дочь Келлога живет в Киеве и является свидетелем всего происходящего. Поэтому Кит Келлог точно не скажет ничего подобного Дональду Трампу. Его визит был связан с совсем другой задачей — это согласование и консультации по поставкам вооружения", — пояснил Коваленко.

В комментарии о возможной реакции США на массированный обстрел Киева, если таковой произошел бы во время пребывания в столице Кита Келлога, Александр Коваленко высказал мнение, что радикальных изменений в политике Вашингтона это не повлекло бы:

"Максимум, что могло бы быть — это отказ от 50 дней отложенных тарифов. Этот процесс мог бы ускориться, и Трамп мог бы ввести тарифы раньше. Но ничего более масштабного, чем то, что мы уже услышали, я бы не ожидал", — отметил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что даже нынешние объемы поддержки со стороны США уже существенны:

"От этой администрации мы уже услышали как минимум об объеме продажи оружия на 10 миллиардов долларов, на который она готова. Это уже неплохо".

Политолог: после заявлений Трампа Кремль изменил тон и стал избегать обстрелов Киева

Политолог Алексей Якубин считает, что визит советника Дональда Трампа Кита Келлога в Украину и реакция самого Трампа на действия Путина могли повлиять на тактику Кремля. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Я думаю, что есть определенная связь между присутствием Кита Келлога в Украине и тем, как ведет себя Россия", — заявил Якубин.

По его словам, в последнее время Трамп не раз выражал раздражение действиями Путина. Сразу после этого, по наблюдению политолога, Москва начала публично говорить о третьем раунде переговоров и готовности не выходить из процесса.

Политолог Алексей Якубин

"Они поняли, что торговаться с американцами исключительно через экономику не получится. Они ожидали, что Трамп закроет украинский вопрос, но этого не произошло", — сказал Якубин.

Он также предположил, что позиция Келлога усилилась после того, как Стив Уиткофф, до этого игравший более активную роль, сосредоточился на Ближнем Востоке. Именно Келлог, по его словам, сейчас вернулся к большему влиянию в формировании политики Трампа в отношении Украины.

"Очень показательна фраза самого Трампа, который сказал, что проводит хорошие разговоры с Путиным, а потом приходит домой, и Мелания сообщает ему, что Киев снова обстреляли. Это эмоциональная, но красноречивая реакция", — добавил политолог.

Якубин убежден, что Кремль ощутил рост раздражения со стороны Трампа и временно прекратил атаки на Киев, опасаясь потерять политическое пространство для диалога.

"Раньше Россия пыталась толкать границы дозволенного, обстреливая Украину сразу после разговоров Путина и Трампа. Теперь они понимают, что США это видят и воспринимают как наглость. А публичное неуважение Трамп, как мы знаем, не прощает", — подытожил Якубин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что отъезд спецпредставителя США Кита Келлога из Украины повлек за собой новую волну шуток и мемов среди украинцев.