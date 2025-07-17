Россия стягивает 160 тыс. солдат для нового наступления, пишет CNN. Так ли это на самом деле

Эксперт подчеркнул, что для Курской операции РФ собирала в три раза меньше людей и целых три месяца

Россия через несколько недель может начать большое наступление с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта. За последние две недели врагу удалось укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что решение президента США Дональда Трампа дать России 50 дней до введений санкций, дает ей возможность воспользоваться временем для штурмов ключевых опорных пунктов ВСУ на востоке Украины.

"Телеграф" обратился к ветерану российско-украинской войны, бывшему командиру роты батальона "Айдар" Евгению Дикому за комментарием по этому поводу.

– Начнем с того, что забавная привязка реальных действий на фронте к каким-то публичным выступлениям Дональда Трампа, существует исключительно в головах людей далеких от фронта. Ни разу до этого не было никакой прямой привязки действий России на фронте и этих всех политических, пускающих волны заявлений, гуляющих по медиапространству. Это две абсолютно параллельные вселенные, живущие по своим законам.

Пока медийщики следят за каждым звуком, который вырывается изо рта Дональда Трампа, и дальше по медиапространству от каждого звука гуляют какие-то большие мощные волны, между тем война живет абсолютно своей жизнью, – пояснил Дикий.

Евгений Дикий. Фото: Evgen Dykyj/Facebook

По его мнению, нет никаких оснований полагать, что сейчас что-то принципиально изменилось и эти 50 дней хоть как-то влияют на ситуацию на фронте.

– Она (война, — Ред.) развивается абсолютно по своим законам и своей логике. И в этой логике мне немного странно откуда могут взяться 160 тысяч спрятанных россиян. Я напомню, что не так давно украинская армия начала Курскую операцию. Для того чтобы собрать туда на Курщину не 160, а 60 тысяч, то есть существенно меньше, у россиян ушло порядка 3 месяцев, и при этом собирали они эти 60 тысяч с других участков фронта, с Херсонщины, из Запорожья снимали, из Харькова. Простите, это как-то не вяжется с тем, что у них вдруг сейчас где-то стоят 160 тысяч резерва. Ну это немного просто, это вроде как-то две разные армии язык, – говорит военный.

Потому Дикий, по его словам, не видит оснований полагать, что в ближайшие дни или недели что-то подобное может случиться, а враг будет воевать так же, как и воевал. Однако он не исключает, что немного позже Россия попытается сделать такой "сюрприз", но о 160 тысяч военных речь не идет.

– Возможно, вы обратили внимание, что некоторое время назад были сообщения, что российское Министерство обороны начало активно закупать китайские мотоциклы. Это может быть подготовка к определенному сюрпризу, то есть к попытке перейти от штурмов маленькими пешими группами к такой реинкарнации в 21 веке кавалерийских атак, – добавил Дикий, отметив, что речь идет о 20 тысячах единицах.

Но сюрпризом для украинской армии это уже не станет, поскольку о планах россиян уже известно. Дикий подчеркнул, что больше ничего нового от врага ждать не приходится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, чего ждать от летнего наступления россиян.