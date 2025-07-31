Фото молодой Брижит Макрон оказалось фейком? Появились неожиданные подробности

Жена Макрона давно подвергается клевете и травле

Первая леди Франции Брижит Макрон, которая успела стать женой и мамой еще до рождения Эмманюэля, уже давно подвергается травле. Ее обвиняют в том, что она якобы родилась мужчиной, и за подобную клевету Брижит неоднократно обращалась в суд. Недавно первая леди Франции снова оказалась под пристальным вниманием из-за одного архивного снимка.

В открытом доступе мало фотографий, на которых Брижит Макрон изображена в молодости, но одна из них вызвала волну обсуждений. Известная канадская общественная деятельница и критик первой леди Франции Кэндис Оуэнс заявила, что на снимке изображен другой человек.

По словам Кэндис, на фотографии, которую принимают за молодую Брижит Макрон, на самом деле изображена ее дочь — Тиффани Озьер. Она самая младшая из троих детей Брижит, рожденных в браке с банкиром Андре-Луи Озьером.

Брижит Макрон вместе с дочерью Тиффани, Фото: Getty Images

Подобное заявление вызвало бурную реакцию, ведь активистка продолжает распространять теорию заговора о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, поэтому якобы сложно найти ее фотографии в молодом возрасте. Некоторые пользователи поддержали Кэндис, отметив, что первая леди Франции что-то скрывает, но другие комментаторы выразили недоумение, почему активистку так волнует прошлое жены Макрона.

Известно, что Кэндис Оуэнс активно проводит кампанию по распространению ложных сведений против Брижит Макрон с целью унизить ее и подорвать репутацию ее семьи. Первой леди Франции приходится защищать свою репутацию в суде.

Брижит Макрон защищает свою репутацию в суде, Фото: Getty Images

В конце июля 2025 года Макроны снова подали в суд на Кэндис Оуэнс. Они обвиняют ее в распространении ложных и клеветнических утверждений, включая заявление о том, что Брижит родилась мужчиной. В иске утверждается, что Оуэнс сознательно распространяет обвинения в сторону Брижит, зная об их ложности, с целью увеличения своей аудитории и доходов. Теперь семья Макронов требует компенсацию за моральный ущерб.

Утверждение о том, что на фото запечатлена не Брижит, а ее дочь, может также оказаться клеветой, ведь многие СМИ продолжают писать, что на снимке действительно изображена жена Макрона.

"Телеграф" писал ранее, что жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит ударила его по лицу при выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент произошел на глазах камер — журналисты зафиксировали необычное поведение супругов.