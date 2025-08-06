Його не існує? Що відомо про брата Бріжит Макрон, яким нібито і є перша леді Франції

Брат Бріжит з'являвся на публіці, але є здогадки, що це просто підставна людина

У світі є безліч конспірологічних теорій, однак із яких стосується того, що Бріжит Макрон була народжена чоловіком. Є свідчення, за якими перша леді Франції — це її брат Жан-Мішель Троньє, який змінив стать і став жінкою.

Про це заявила Кендіс Оуенс — американська громадська активістка. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про загадкового брата Бріжит Макрон.

У мережі немає багато знімків Бріжит Макрон у молодості. Як заявила активістка, на одному з небагатьох фото французької першої леді у юності, насправді зображена не вона, а її донька від першого шлюбу — Тіффані Озьєр.

Бріжит Макрон у юності

Ще у 2021 році "незалежна журналістка" Наташа Рей заявила про "державну брехню" та "шахрайство, які вона начебто викрила. Жінка упродовж трьох років проводила дослідження і встановила, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, на ім'я Жан-Мішель, а імені Бріжит Троньє (дівоче прізвище) ніколи не існувало. А чоловік, який нібито брат першої леді, насправді і є нею, просто він змінив стать та ім'я.

Знімок брата Бріжит Макрон і сама перша леді Франції

Що відомо про брата Бріжит Макрон

Попри усі теорії, Жан-Мішель Троньє насправді існує. Його було згадано у французькому реєстрі народжень у 1945 році. За даними із місцевих архівів, він є старшим братом Бріжит Макрон, яка народилася у 1953 році.

Жан Троньє з'являвся на публічних заходах і був поруч із родиною президента Франції. Однак теоретики змови стверджують, що "це підставна особа" або "двійник". Проте доказів своїх версій вони не надають.

Жан-Мішель Троньє на інавгурації Еммануеля Макрона

У мережі є інформація, що Жан-Мішель — юрист. Він уникає публічності і не дає жодних коментарів для ЗМІ, що також здається підозрілим фактом для теоретиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Еммануеля Макрона. Мама президента Франції старша за Бріжит всього на 3 роки.