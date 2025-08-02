Ядерные подлодки без ядерки? В угрозах Трампа заметили интересную деталь

Всего у США 14 атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп, угрожая Кремлю, не уточнил важную информацию. Ведь не у всех атомных лодок Штатов есть ракеты с ядерными боеголовками.

Об этом пишет Reuters. Издание также направило запрос в Пентагон, чтобы получить ответы или комментарий, но пока там молчат.

Трамп разгневанный насмешками экс-президента России Дмитрия Медведева завил, что отдал приказ перевести две подлодки в "указанные регионы". Но в США на вооружении есть лодки с атомными двигателями и имеющие на вооружении ядерные боеголовки.

Всего у США 14 атомных подлодок класса "Огайо", каждая из которых способна нести до 24 баллистических ракет Trident II D5, способных доставлять несколько термоядерных боеголовок на расстояние до 4600 миль (7400 км). По данным группы по контролю над вооружениями Nuclear Threat Initiative, всегда на вооружении находятся от 8 до 10 подлодок класса "Огайо".

Подводная лодка "Огайо"

Пока же неизвестно, какие именно лодки "в определенных регионах" и действительно ли они вооружены ядеркой. Однако такое изменение риторики Трампа уже влияет и на Белый дом, ведь там все больше "ястребов войны". Как пишет WP, в Сенат активно проталкивают идею увеличения бюджета для Пентагона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в США хотят быстро вооружить Украину и почему это может не сработать.