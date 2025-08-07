В США задержали военнослужащего-шпиона: передал россиянам данные о танке Abrams

Под судом оказался 22-летний Тейлор Адам Ли, действующий военнослужащий с базы Форт-Блисс

В США задержан военнослужащий, который вел шпионскую деятельность в интересах российского режима. Злоумышленник успел передать россиянам много данных о компонентах основного боевого танка M1A2 Abrams и еще одной боевой машины.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства юстиции США. Под судом оказался 22-летний Тейлор Адам Ли, действующий военнослужащий с базы Форт-Блисс в Эль-Пасо (Техас), он был задержан 6 августа.

Ли выдвинули уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию о национальной обороне и в попытке экспорта контролируемых технических данных без наличия лицензии. По материалам следствия, Ли, согласно обязанностям имевший допуск к тайной информации, в июне 2025 года передал российскому министерству обороны техническую информацию о танке M1A2 Abrams и выразил желание сотрудничать с российским режимом.

Передача данных сначала велась онлайн, а в июле на встрече с человеком, который Ли считал представителем России, злоумышленник передал своему визави SD-карту с большим объемом технических данных. В частности, там был подробно описан ряд компонентов танка M1A2 Abrams, еще одной бронемашины армии США, а также данные и отчеты об использовании обоих типов техники в боевых операциях.

"Несколько из этих документов содержали контролируемые технические данные, которые Ли не имел права разглашать. Другие документы на SD-карте были обозначены как контролируемая неклассифицированная информация (CUI) и содержали упреждающие баннеры и ограничения на распространение", – говорится в сообщении.

После встречи в июле Ли и представитель правительства России обсудили возможность получить и передать россиянам один из важных аппаратных компонентов M1A2 Abrams. 31 июля подозреваемый оставил этот компонент на складе в Эль-Пасо, после чего сообщил об этом своему "контакту". Через неделю Ли был задержан сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и контрразведки Армии США.

Напомним, что в конце июля польская служба безопасности задержала 27-летнего гражданина Колумбии, работавшего на российскую разведку. Мужчину обвиняют в двух поджогах строительных складов в Варшаве и Радоме, которые он совершил в 2024 году.

В Украине недавно СБУ задержала предателя, который готовил удары рашистов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. "Крот" — летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, выполняющей боевые задачи по уничтожению вражеских ракет и дронов. Майор передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак. Предатель подготовил аналитическую справку относительно необходимой, по его мнению, тактики нанесения комбинированных ударов, чтобы обойти нашу защиту, а также передавал личные данные украинских пилотов.