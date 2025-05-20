Венгрия нашла еще двух "украинских шпионов": один из них закарпатский депутат

Будапешт продолжает искать украинских агентов

Венгрия продолжает "охоту на ведьм" и нашла еще двоих "украинских шпионов". При этом один из них является депутатом из Закарпатской области.

Об этом сообщил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в своем профиле в X. По его словам, речь идет о Роланде Цебере и Иштване Холло.

"Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии по украинскому конфликту. Его растущее влияние привело к запрету на поездки в 2024 году. Холло, чистокровный гражданин Украины, проводил военную и энергетическую разведку, связанную с военными требованиями Украины", — написал Ковач.

Стоит отметить, что Цебер уже отреагировал на сообщение Ковача и раскритиковал правящую партию Венгрии "Фидес". В своем посту в Facebook он показал, что находится в Киеве.

Журналист Павел Федака в своем Telegram отметил, что по инициативе Венгрии Цеберу было запрещено въезжать в ЕС еще осенью прошлого года. Он отметил, что депутат знаком со многими европейскими политическими деятелями и проводил встречи с рядом венгерских чиновников, среди которых заместитель главы МИД Венгрии Левенте Модьор.

Украинский МИД официального комментария по этому поводу не предоставляла.

Как сообщалось ранее, 9 мая СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии на Закарпатье. Группа занималась изучением военных возможностей и состояния полиции. Кроме того, они пытались выяснить настроения местных жителей на случай, если венгерская армия войдет в область.

В Будапеште после этого обвинили Киев в антивенгерской пропаганде и объявили о высылке двух украинских дипломатов, которые якобы шпионили в пользу своей страны.