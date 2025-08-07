В США затримали військового-шпигуна: передав росіянам дані про танк Abrams

Під судом опинився 22-річний Тейлор Адам Лі, чинний військовослужбовець з бази Форт-Блісс

В США затримали військовослужбовця, який вів шпигунську діяльність в інтересах російського режиму. Зловмисник встиг передати росіянам багато даних щодо компонентів основного бойового танка M1A2 Abrams та ще однієї бойової машини.

Про це сказано в офіційній заяві на сайті Міністерства юстиції США. Під судом опинився 22-річний Тейлор Адам Лі, чинний військовослужбовець з бази Форт-Блісс в Ель-Пасо (Техас), його затримали 6 серпня.

Лі висунули кримінальні обвинувачення у спробі передати іноземному противнику інформацію, що стосується національної оборони та в спробі експорту контрольованих технічних даних без наявності ліцензії. За матеріалами слідства, Лі, який згідно з обов'язками мав допуск до таємної інформації, в червні 2025 року передав російському міністерству оборони технічну інформацію про танк M1A2 Abrams та висловив бажання співпрацювати з російським режимом.

Передача даних спочатку велася онлайн, а в липні на зустрічі з людиною, яку Лі вважав представником Росії, зловмисник передав своєму візаві SD-картку із великим обсягом технічних даних. Зокрема там було детально описано низку компонентів танка M1A2 Abrams, ще однієї бронемашини армії США, а також дані та звіти щодо використання обох типів техніки у бойових операціях.

"Декілька з цих документів містили контрольовані технічні дані, які Лі не мав права розголошувати. Інші документи на SD-картці були позначені як контрольована некласифікована інформація (CUI) та містили попереджувальні банери й обмеження на поширення", – сказано у повідомленні.

Після зустрічі у липні Лі та "представник уряду Росії" обговорили можливість здобути та передати росіянам один з важливих апаратних компонентів M1A2 Abrams. 31 липня підозрюваний залишив цей компонент на складі в Ель-Пасо, після чого повідомив про це своєму "контакту". Через тиждень Лі був затриманий співробітниками Федерального бюро розслідувань (ФБР) та контррозвідки Армії США.

Нагадаємо, що наприкінці липня польська служба безпеки затримала 27-річного громадянина Колумбії, який працював на російську розвідку. Чоловіка звинувачують у двох підпалах будівельних складів у Варшаві та Радомі, які він скоїв у 2024 році.

В Україні не так давно СБУ затримала зрадника, який готував удари рашистів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. "Кріт" — льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів. Майор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак. Зрадник підготував аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів, щоб обійти наш захист, а також передавав особисті дані українських пілотів.