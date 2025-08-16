Кто обыграет Трампа? У Европы и Украины есть единственная цель после саммита на Аляске — FT

Такими же методами действовал Путин на встрече на Аляске 15 августа.

После встречи президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным на Аляске Украина и Европа избежали худшего сценария — мучительного торга по территориям. Теперь европейские лидеры и украинское руководство разрабатывают единую стратегию влияния на американского президента.

Встреча закончилась плохо, заключают западные журналисты, хотя худшего удалось избежать. Однако это не означает полного поражения для западных союзников по борьбе за внимание Трампа, пишет FT.

Россия, Европа и Украина теперь имеют схожие методы работы с американским президентом. Основа этой стратегии — лесть и поддержка любимых идей Трампа без прямых споров. Подобными методами действовал Путин на Аляске: в частности, он согласился с утверждением Трампа, что будь он президентом, война бы не началась. А также сказал, что выборы 2020 года в США были сфальсифицированы (это тогда, когда победу одержал Джо Байден), снова подлизываясь к президенту США.

После установления доверительных отношений собеседники пытаются склонить президента США на свою сторону. Они подхватывают высказывания Трампа, которые могут помочь их делу, и осторожно вплетают свои идеи. Цель – взять громкие заявления американского лидера и заполнить детали в свою пользу.

Теперь украинцы и европейцы должны превратить почти катастрофу в успех. Но когда станет ясно, что Россия ужесточает свои атаки на Украину, Трамп разочаруется Путиным. И тогда настанет момент, когда США снова смогут сосредоточиться на санкциях против России и увеличении помощи Украине.

