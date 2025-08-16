Укр

"Долго летел? 4 полных чемодана". В сети не утихают мемы о встрече Путина и Трампа на Аляске

Ирина Мазуренко
Встреча Трампа с Путиным Новость обновлена 16 августа 2025, 16:49
Встреча Трампа с Путиным. Фото The White House

Шквал мемов не заканчивается

15 августа в городе Анкоридж на Аляске состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным. Переговоры касались поиска путей прекращения войны в Украине.

Саммит вызвал бурю эмоций в социальных сетях, а мемы по этой теме заполонили весь интернет. "Телеграф" собрал самые яркие из них.

Большинство шуток касалось последствий встречи двух лидеров. Вместо того чтобы нести ответственность за начало кровопролитной войны, хозяин Кремля благодаря Трампу получил то, к чему стремился годами — символическое возвращение в клуб "мировых лидеров".

С начала полномасштабного вторжения Запад, Украина и некоторые партнеры были последовательными по нарративу об "изоляции России". Путина клеймили как "самопровозглашенного диктатора" и "военного преступника". Эти ярлыки работали, пока Трамп не встретился с Путиным.

Лидер Соединенных Штатов пожал руку лидеру России и постелил под его ноги красный ковер. Этот жест независимо от деталей переговоров или содержания заявлений разрушил то, что строили годами. Кроме того, он противоречит трамповской идее о MAGA — Make America Great Again (англ. — " Сделаем Америку великой снова "). На этих выводах базируется большинство мемов, которые создали украинцы по результатам встречи двух лидеров.

Мемы о Трампе и Путине
Не обошли украинцы своим творчеством и Медведева
Мемы о Трампе и Путине
Кратко о последствиях встречи
Мемы о Трампе и Путине
Два деда на коне
Мемы о Трампе и Путине
И как же без комментариев о Нобелевской премии, которую так хочет получить Трамп
Мемы о Трампе и Путине
Кратко о тезисе Трампа Make America Great Again
Мемы о Трампе и Путине
Это действительно было очень неловко
Мемы о Трампе и Путине
Кажется, мемы о красной дорожке будут гулять по интернету еще долго
Мемы о Трампе и Путине
Не обошли шутками и то, как российские пропагандисты пытались похвалить позу Путина с широко расставленными ногами.
Мемы о Трампе и Путине
О подготовке к встрече двух лидеров
Мемы о Трампе и Путине
Как меняются нарративы
Мемы о Трампе и Путине
Мемы о Трампе и Путине
Смешное об уровне секретности Путина в поездках

Напомним, Телеграф публиковал яркие мемы до встречи Путина и Трампа на Аляске.

