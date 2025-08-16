"Долго летел? 4 полных чемодана". В сети не утихают мемы о встрече Путина и Трампа на Аляске

Шквал мемов не заканчивается

15 августа в городе Анкоридж на Аляске состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным. Переговоры касались поиска путей прекращения войны в Украине.

Саммит вызвал бурю эмоций в социальных сетях, а мемы по этой теме заполонили весь интернет. "Телеграф" собрал самые яркие из них.

Большинство шуток касалось последствий встречи двух лидеров. Вместо того чтобы нести ответственность за начало кровопролитной войны, хозяин Кремля благодаря Трампу получил то, к чему стремился годами — символическое возвращение в клуб "мировых лидеров".

С начала полномасштабного вторжения Запад, Украина и некоторые партнеры были последовательными по нарративу об "изоляции России". Путина клеймили как "самопровозглашенного диктатора" и "военного преступника". Эти ярлыки работали, пока Трамп не встретился с Путиным.

Лидер Соединенных Штатов пожал руку лидеру России и постелил под его ноги красный ковер. Этот жест независимо от деталей переговоров или содержания заявлений разрушил то, что строили годами. Кроме того, он противоречит трамповской идее о MAGA — Make America Great Again (англ. — " Сделаем Америку великой снова "). На этих выводах базируется большинство мемов, которые создали украинцы по результатам встречи двух лидеров.

Не обошли украинцы своим творчеством и Медведева

Кратко о последствиях встречи

Два деда на коне

И как же без комментариев о Нобелевской премии, которую так хочет получить Трамп

Кратко о тезисе Трампа Make America Great Again

Это действительно было очень неловко

Кажется, мемы о красной дорожке будут гулять по интернету еще долго

Не обошли шутками и то, как российские пропагандисты пытались похвалить позу Путина с широко расставленными ногами.

О подготовке к встрече двух лидеров

Как меняются нарративы

Смешное об уровне секретности Путина в поездках

