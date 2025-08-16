После встречи с Трампом на Аляске. Путин цинично высказался о мирных переговорах по Украине

Глава Кремля Владимир Путин по возвращении из Аляски, где встречался с президентом США Дональдом Трампом, прокомментировал результаты саммита. В частности, Путин заявил, что хочет скорейшего завершения войны.

"Я стремлюсь к скорейшему завершению войны и переходу к мирным переговорам. Встреча с Трампом стала шагом к важным решениям", — сказал он.

Новость дополняется