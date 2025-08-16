Три сценария после Аляски. Искусственный интеллект дал свой прогноз для Украины
Один из сценариев имеет высокую вероятность
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не принесла столь быстрых результатов в решении войны в Украине, как хотелось. Однако она точно будет иметь влияние на будущее, развитие которого возможно по меньшей мере по трем сценариям.
"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT с просьбой спрогнозировать сценарии развития событий после саммита на Аляске. Были предложены три варианта: оптимистический, реалистичный, пессимистический.
Оптимистический сценарий
Этот вариант имеет формирование трехстороннего формата договоренностей – США, Украины и России, но без участия Европы. Есть вероятность, что на фоне международного давления и внутренних проблем России Путин будет вынужден пойти на обсуждение прекращения огня. Однако переговоры не продлятся один день, ведь Украина потребует гарантий безопасности.
После достижения компромисса Россия станет постепенно выводить войска, а Киев при этом сохранит союзничество с США и Европой. Здесь речь идет и о дополнительных гарантиях безопасности и восстановлении. Однако, по мнению ИИ, вероятность этого сценария достаточно низкая, ведь глава Кремля не демонстрирует готовность к уступкам и приближению мира.
Реалистичный сценарий
В таком случае переговоры продолжают затягиваться и буксовать, упираясь в бескомпромиссность Путина. Трамп и дальше будет рассказывать о "прогрессе", которого на самом деле не видно. При этом затягивание войны приводит к истощению не только сторон конфликта, но и партнеров Европы и США. Поэтому могут колебаться темпы помощи, что будет усиливать критическую ситуацию на фронте.
Все больше война в Украине будет походить на "полузамороженный конфликт" — активные бои есть, но решительного прорыва в приближении мира нет. Вероятность этого сценария достаточно высока, ведь соответствует логике современных позиций государств.
Пессимистический сценарий
Гонка Трампа за миром в Украине будет сопровождаться чрезвычайным давлением на Киев. США потребуют компромисса, который сейчас подразумевает фактическую потерю оккупированных территорий. При таком сценарии Путин получит желаемое и может объявить о своей "победе".
При этом Запад раскалывается на тех, кто продолжает помогать Украине и тех, кто сдался. Киев оказывается перед выбором: бороться самому или согласиться на несправедливый мир.
Вероятность такого развития событий средняя, ведь на прямую зависит от внутренней политики США и того, насколько Запад будет единым в поддержке Украины.
Подводя итоги ИИ, говорит, что вероятнее всего ситуация останется в реалистическом сценарии. То есть будут звучать громкие заявления, обещания, а на деле — минимальное движение. Публичная игра Трампа в миротворца будет затягиваться без положительного для Украины результата.
Приблизила ли встреча Трампа и Путина мир в Украине
ИИ считает, что встреча Трампа и Путина фактически не изменила ничего, ведь мир остался далек от Украины. Эти разговоры на Аляске скорее политическая игра, имитация бурной деятельности без подлинного результата.
Что об этом свидетельствует:
- Переговоры без участия Украины – фикция. Говорить о войне без подвергшейся агрессии стороны не логично. Поэтому встречу Путина и Трампа можно назвать пустым дипломатическим жестом. Киев достаточно сильный и, заручившись поддержкой Европы, может требовать справедливости и не терпеть договоренности без Украины.
- Трамп и Путин преследовали свои цели. Встреча лидеров была направлена больше на их репутацию и желание показать себя. Ведь Трампу важно поддерживать образ миротворца, а Путину получить внимание и признание себя как лидера, без которого не могут решить проблему.
- Результаты нулевые. После саммита прошли почти сутки, но, кроме заявления о "прогрессе и взаимопонимании", ничего не изменилось. То есть скорее всего стороны просто выслушали друг друга, но общего мнения не достигли.
- Риск для Украины. Даже несмотря на пусторечие этого саммита, отсутствие Киева на нем не очень хорошо влияет на Украину. Ведь президенту Зеленскому фактически будут навязывать "компромисс", который согласовали США и Россия, не учитывая мнение украинской стороны.
Резюмируя ИИ, отметил, что встреча Трамп и Путина на Аляске фактически не приблизила мир в Украине, она была пиар-акцией и встречей политиков. Но в то же время хорошо продемонстрировала Западу сколь медленные темпы приближения завершения войны.
