Три сценария после Аляски. Искусственный интеллект дал свой прогноз для Украины

Один из сценариев имеет высокую вероятность

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не принесла столь быстрых результатов в решении войны в Украине, как хотелось. Однако она точно будет иметь влияние на будущее, развитие которого возможно по меньшей мере по трем сценариям.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT с просьбой спрогнозировать сценарии развития событий после саммита на Аляске. Были предложены три варианта: оптимистический, реалистичный, пессимистический.

Оптимистический сценарий

Этот вариант имеет формирование трехстороннего формата договоренностей – США, Украины и России, но без участия Европы. Есть вероятность, что на фоне международного давления и внутренних проблем России Путин будет вынужден пойти на обсуждение прекращения огня. Однако переговоры не продлятся один день, ведь Украина потребует гарантий безопасности.

После достижения компромисса Россия станет постепенно выводить войска, а Киев при этом сохранит союзничество с США и Европой. Здесь речь идет и о дополнительных гарантиях безопасности и восстановлении. Однако, по мнению ИИ, вероятность этого сценария достаточно низкая, ведь глава Кремля не демонстрирует готовность к уступкам и приближению мира.

Реалистичный сценарий

В таком случае переговоры продолжают затягиваться и буксовать, упираясь в бескомпромиссность Путина. Трамп и дальше будет рассказывать о "прогрессе", которого на самом деле не видно. При этом затягивание войны приводит к истощению не только сторон конфликта, но и партнеров Европы и США. Поэтому могут колебаться темпы помощи, что будет усиливать критическую ситуацию на фронте.

Все больше война в Украине будет походить на "полузамороженный конфликт" — активные бои есть, но решительного прорыва в приближении мира нет. Вероятность этого сценария достаточно высока, ведь соответствует логике современных позиций государств.

Пессимистический сценарий

Гонка Трампа за миром в Украине будет сопровождаться чрезвычайным давлением на Киев. США потребуют компромисса, который сейчас подразумевает фактическую потерю оккупированных территорий. При таком сценарии Путин получит желаемое и может объявить о своей "победе".

При этом Запад раскалывается на тех, кто продолжает помогать Украине и тех, кто сдался. Киев оказывается перед выбором: бороться самому или согласиться на несправедливый мир.

Вероятность такого развития событий средняя, ведь на прямую зависит от внутренней политики США и того, насколько Запад будет единым в поддержке Украины.

Подводя итоги ИИ, говорит, что вероятнее всего ситуация останется в реалистическом сценарии. То есть будут звучать громкие заявления, обещания, а на деле — минимальное движение. Публичная игра Трампа в миротворца будет затягиваться без положительного для Украины результата.

Приблизила ли встреча Трампа и Путина мир в Украине

ИИ считает, что встреча Трампа и Путина фактически не изменила ничего, ведь мир остался далек от Украины. Эти разговоры на Аляске скорее политическая игра, имитация бурной деятельности без подлинного результата.

Что об этом свидетельствует:

Переговоры без участия Украины – фикция. Говорить о войне без подвергшейся агрессии стороны не логично. Поэтому встречу Путина и Трампа можно назвать пустым дипломатическим жестом. Киев достаточно сильный и, заручившись поддержкой Европы, может требовать справедливости и не терпеть договоренности без Украины.

Трамп и Путин преследовали свои цели. Встреча лидеров была направлена больше на их репутацию и желание показать себя. Ведь Трампу важно поддерживать образ миротворца, а Путину получить внимание и признание себя как лидера, без которого не могут решить проблему.

Почему встреча Трампа и Путина не приблизила мир

Результаты нулевые. После саммита прошли почти сутки, но, кроме заявления о "прогрессе и взаимопонимании", ничего не изменилось. То есть скорее всего стороны просто выслушали друг друга, но общего мнения не достигли.

Риск для Украины. Даже несмотря на пусторечие этого саммита, отсутствие Киева на нем не очень хорошо влияет на Украину. Ведь президенту Зеленскому фактически будут навязывать "компромисс", который согласовали США и Россия, не учитывая мнение украинской стороны.

Дала ли встреча Путина и Трампа результат

Резюмируя ИИ, отметил, что встреча Трамп и Путина на Аляске фактически не приблизила мир в Украине, она была пиар-акцией и встречей политиков. Но в то же время хорошо продемонстрировала Западу сколь медленные темпы приближения завершения войны.

