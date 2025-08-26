Не во дворце, а среди тех, кому служила. Где похоронена "святая грешница" Мать Тереза (фото)
Могила Матери Терезы – место паломничества для людей со всего мира
Мать Тереза — католическая монахиня, которая на протяжении сорока лет помогала сиротам, больным и нищим. Для одних она святая женщина, а для других человек, который применял противоречивые методы. При жизни она получила Нобелевскую премию мира. Сегодня ее могила стала местом паломничества, где люди ищут вдохновение.
Сегодня, 26 августа, отмечается 115-я годовщина со дня рождения Матери Весы. "Телеграф" по этому случаю решил выяснить, как выглядит ее место захоронения.
Почему Мать Тереза — противоречивая фигура
Деятельность Матери Весы вызвала критику из-за "культа страданий" и веры в то, что больные должны терпеть. Как католичка, она верила, что пребывать с Богом в небе лучше, чем здесь, на земле. Она выступала против абортов и контрацепции, считая это самыми большими угрозами миру. Также монахиня обращала людей в свою веру.
Врачи отмечали, что Мать Тереза лечила людей в ненадлежащих санитарных условиях в "домах для умирающих". При этом известно, что ее организация получала огромные пожертвования. Несмотря на это, для миллионов людей она осталась примером бескорыстного служения.
Могила Матери Терезы
Жизнь Матери Терезы оборвалась 5 сентября 1997 года. В тот день у монахини произошел инфаркт — и во всем доме выключился свет, поэтому врач не смог подключить дефибриллятор. За несколько дней до смерти Мать Тереза сказала своей подруге, что "свое дело сделала".
Похоронили монахиню в Доме матери конгрегации "Миссионеры милосердия" в Калькутте, где покоятся обычные люди. Могила выглядит скромно – белая плита из мрамора с надписью "Mother Teresa" и эпитафией "Love one another as I have loved you" ("Любите друг друга, как я любила вас"). На месте ее захоронения всегда стоят свежие цветы, а могила стала местом паломничества для тысяч людей со всего мира.
