Не во дворце, а среди тех, кому служила. Где похоронена "святая грешница" Мать Тереза ​​(фото)

Могила Матери Терезы – место паломничества для людей со всего мира

Мать Тереза — католическая монахиня, которая на протяжении сорока лет помогала сиротам, больным и нищим. Для одних она святая женщина, а для других человек, который применял противоречивые методы. При жизни она получила Нобелевскую премию мира. Сегодня ее могила стала местом паломничества, где люди ищут вдохновение.

Сегодня, 26 августа, отмечается 115-я годовщина со дня рождения Матери Весы. "Телеграф" по этому случаю решил выяснить, как выглядит ее место захоронения.

Почему Мать Тереза — противоречивая фигура

Деятельность Матери Весы вызвала критику из-за "культа страданий" и веры в то, что больные должны терпеть. Как католичка, она верила, что пребывать с Богом в небе лучше, чем здесь, на земле. Она выступала против абортов и контрацепции, считая это самыми большими угрозами миру. Также монахиня обращала людей в свою веру.

Мать Тереза

Врачи отмечали, что Мать Тереза лечила людей в ненадлежащих санитарных условиях в "домах для умирающих". При этом известно, что ее организация получала огромные пожертвования. Несмотря на это, для миллионов людей она осталась примером бескорыстного служения.

Мать Тереза

Могила Матери Терезы

Жизнь Матери Терезы оборвалась 5 сентября 1997 года. В тот день у монахини произошел инфаркт — и во всем доме выключился свет, поэтому врач не смог подключить дефибриллятор. За несколько дней до смерти Мать Тереза сказала своей подруге, что "свое дело сделала".

Похоронили монахиню в Доме матери конгрегации "Миссионеры милосердия" в Калькутте, где покоятся обычные люди. Могила выглядит скромно – белая плита из мрамора с надписью "Mother Teresa" и эпитафией "Love one another as I have loved you" ("Любите друг друга, как я любила вас"). На месте ее захоронения всегда стоят свежие цветы, а могила стала местом паломничества для тысяч людей со всего мира.

Могила Матери Мерезы

