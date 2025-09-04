Не только новый цвет, но и прическа: "блондинка" Кейт Миддлтон впервые вышла в свет

43-летняя принцесса сама на себя не похожа

Недавно в сети появилась информация про новый имидж будущей британской королевы Кейт Миддлтон. 43-летняя супруга принца Уильяма не только осветлила волосы, но и кардинально изменила свою прическу.

В четверг, 4 сентября, королевская чета побывала на мероприятии в Лондоне. Это первый совместный официальный выход пары после их королевских каникул летом. На нем Кэтрин дебютировала с новым цветом и новой укладкой своих роскошных волос.

Герцогиня Уэльская прибыла в лондонский Музей естественной истории и показалась публике с волосами теплого блондинистого оттенка. Стоит отметить, что и прическу знаменитости теперь не узнать — от знакомой утонченной укладки ничего не осталось.

Как видим на свежих фото, в этот день принцесса предпочла сделать волосы еще пышнее и "приправить" прическу большими локонами. Кэтрин, которая крайне редко меняет свой фирменный стиль, вероятно, этой осенью настроена на кардинальные перемены в своей внешности.

Добавим, что Кейт и Уильям всегда выходят на публику улыбчивыми и радостными. Супруги состоят в браке более 14 лет и воспитывают троих наследников. Ранее "Телеграф" писал, как принц называл свою любимую до свадьбы.