Ющенко показал любимую жену в день рождения: как сейчас выглядит бывшая первая леди Украины

Виктор Ющенко — третий президент независимой Украины. Он был при власти в период с 2005 по 2010 год. А в это время его жена Екатерина, которая имеет американские корни, была первой леди Украины.

В день рождения супруги, 1 сентября, Виктор Ющенко поделился свежим фото с ней. "Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит бывшая первая леди и как экс-президент ее поздравил.

Как Ющенко поздравил жену с днем рождения

Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился в своем Facebook милым фото с женой Екатериной. В подписи к публикации экс-президент растрогал нежными словами о своей любимой жене. Они в браке уже почти 30 лет и даже спустя это время Виктор Андреевич признается в любви жене и говорит, как ему повезло быть ее мужем.

Виктор и Екатерина Ющенко. Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine/

Если меня спросят, что такое счастье, просто покажу на тебя. Ибо счастье – это ты, моя прекрасная жена. Это честь быть твоим мужем. Ты наполнила мою жизнь смыслом и светом. Ты – мой дом, моя радость и мое вдохновение. С тобой я понял, что такое настоящая любовь. Виктор Ющенко

Стоит отметить, что в этот день 1 сентября 2025 года Екатерине Ющенко исполнилось 64 года. И надо сказать, что выглядит она просто потрясающе. На свежем фото бывшая первая леди позирует в стильном наряде, с красивой укладкой и красной помадой на губах. Они с Виктором Ющенко сидят за столом, прижавшись друг к другу и мило улыбаются в камеру.

Семья Виктора Ющенко. Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine/

К слову, на фоне позади них можно заметить интересную деталь — серебристый самовар. Такие когда-то часто были в домах украинцев, но их связывают больше с российской культурой. И сейчас они используются больше в качестве декора, чем кухонной утвари.

