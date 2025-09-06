Большие очереди и протесты. Поляки заблокировали пункт пропуска на границе

В электронной очереди зарегистрировано более 600 грузовиков

Пропускной пункт "Медика" на границе с Украиной заблокирован польскими митингующими. Они не пропускают украинские грузовики в обе стороны.

Об этом сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". По его словам, блокировка движения началась в 12:50 в субботу, 6 сентября.

Демченко говорит, что ограничения продлятся не менее 6 часов с возможным продлением. Митингующие проводят акции протеста перед пунктом пропуска "Медика", он напротив украинского пункта пропуска "Шегини".

Спикер ГПСУ подчеркнул, что ограничение движения касается только грузовых автомобилей. Легковые авто и автобусы пропускают без изменений. В настоящее время в электронной очереди зарегистрирован 681 грузовик на выезд из Украины. При этом на въезд зарегистрировано около 100 грузовиков. Они находятся на специально обустроенной стоянке. Их оформлению ничего не помешает.

Напомним, что после открытия границе для мужчин 18-22 года молодые украинцы начали выезжать из Украины. В сети уже показали, как это происходит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины. Он хочет ограничить выплаты детей по программе "800 Плюс" и медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев.