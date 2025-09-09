Відставка прем'єр-міністра, багато смертей та столиця у вогні: що потрібно знати про революцію "зумерів" у Непалі (відео, фото)
Уряд Непалу заявив про свою відставку на тлі масових протестів
Революція у Непалі стала однією з головних тем сторінок світових ЗМІ. Кадри з палаючою будівлею парламенту, відео побиття міністра фінансів країни та екстрена евакуація чиновників уже розлетілася всіма соцмережами.
"Телеграф" розібрався, в чому полягає причина масових протестів і що зараз відбувається в Катманду.
" Зумерам" заборонили соцмережі. І ось до чого це призвело
У п’ятницю, 5 вересня, уряд Непалу оголосив про блокування більшості соціальних мереж, зокрема Facebook, X (Twitter) і YouTube, через їхню відмову зареєструватися відповідно до нових державних вимог, які, за офіційною версією, були створені у рамках кампанії проти підроблених документів, дезінформації та мови ворожнечі.
У країні залишався доступ тільки до тих платформ, які виконали вимоги уряду, серед них TikTok, Discord та Viber.
Рішення про блокування соціальних мереж у Непалі викликало масштабне невдоволення серед молоді та спричинило хвилю протестів, які охопили кілька міст країни.
Демонстрації, які вже стали відомі як "протести покоління Z", стали реакцією не лише на цифрову цензуру, а й на глибше розчарування діями уряду у боротьбі з корупцією.
Мітингувальники координують свої дії через платформу Discord. У повідомленнях поширюються інструкції про виготовлення коктейлів Молотова, пошкодження літаків та пошук боєприпасів у відділеннях поліції.
8 вересня ситуація різко загострилася: під час протестів у Катманду загинули щонайменше 19 людей, понад 100 отримали поранення. Тисячі учасників акції прорвали периметр довкола парламенту, змусили поліцію відступити, після чого правоохоронці відкрили вогонь. Уряд запровадив комендантську годину в урядовому кварталі столиці та навколо резиденції президента.
Проти "дітей блатних" — причина не тільки в соцмережах
Протести сфокусовані не лише на проблемі блокування соціальних мереж. Рух швидко переріс у масштабну молодіжну кампанію проти політичної еліти.
За словами очевидців, обурення викликане не лише цензурою, а й "тотальною втратою довіри до влади, яка живе напоказ у той час, як звичайні громадяни ледве виживають". Заворушення набули нового символу — кампанії проти "дітей блатних" ("Nepo Babies"). Молодь викриває розкішне життя нащадків політиків на тлі загального зубожіння та безробіття.
Офіційна зарплата прем’єр-міністра Непалу становить менш як 65,000 непальських рупій на місяць, проте сім’ї політиків мають мільйонні статки. Протестувальники зазначають, що на тлі непомірного багатства чиновників щодня близько 5 тисяч молодих непальців змушені виїжджати за кордон у пошуках роботи через кризу внутрішнього ринку праці.
Як зруйнувати систему, яку будували роками
Масштабні протести молоді переросли у політичну кризу, яка призвела до відставки прем’єр-міністра К.П. Шарми Олі. В Офісі президента Непалу інформацію про відставку спростували. Помічник президента закликає протестуючих до переговорів на наступному тижні.
Попри скасування заборони соціальних мереж та відставки чиновників, вуличні акції проти корупції, свавілля влади та репресій набрали ще більшого розмаху.
У вівторок протестувальники атакували та підпалили приватні будинки президента, прем’єр-міністра, міністра внутрішніх справ, лідера партії "Непальський конгрес" та голову опозиційної Комуністичної партії (Маоїстів).
Демонстранти підпалили елітний готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії.
Деякі чиновники були евакуйовані армійськими гелікоптерами, а міжнародний аеропорт Катманду було тимчасово закрито. У місті введено комендантську годину, закрито школи.
Під гнів протестувальників потрапив міністр фінансів Непалу, відео публічного побиття якого з’явилося у соціальних мережах. Повідомляється, що така ж доля чекала і на колишнього прем’єр-міністра, а його дружина, яка очолювала Міністерство закордонних справ, загинула після нападу протестувальників на їхній будинок.
Усі члени опозиційної Націонал-демократичної партії заявили, що подають у відставку на тлі масових протестів у Непалі — будівля парламенту охоплена вогнем, на площі навколо неї зібралася велика кількість протестувальників.
Вони звинувачують уряд у розстрілі мирних мітингів — за даними India Today, кількість загиблих зросла до 22.
Через заворушення в місті Лалітпур із в’язниці втекли щонайменше півтори тисячі ув’язнених. Учасники мітингів заявили, що країна перейшла під їхній контроль. Вони закликають сформувати новий парламент та провести в країні вибори.
