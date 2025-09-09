Відставка прем'єр-міністра, багато смертей та столиця у вогні: що потрібно знати про революцію "зумерів" у Непалі (відео, фото)

Уряд Непалу заявив про свою відставку на тлі масових протестів

Революція у Непалі стала однією з головних тем сторінок світових ЗМІ. Кадри з палаючою будівлею парламенту, відео побиття міністра фінансів країни та екстрена евакуація чиновників уже розлетілася всіма соцмережами.

"Телеграф" розібрався, в чому полягає причина масових протестів і що зараз відбувається в Катманду.

" Зумерам" заборонили соцмережі. І ось до чого це призвело

У п’ятницю, 5 вересня, уряд Непалу оголосив про блокування більшості соціальних мереж, зокрема Facebook, X (Twitter) і YouTube, через їхню відмову зареєструватися відповідно до нових державних вимог, які, за офіційною версією, були створені у рамках кампанії проти підроблених документів, дезінформації та мови ворожнечі.

У країні залишався доступ тільки до тих платформ, які виконали вимоги уряду, серед них TikTok, Discord та Viber.

Рішення про блокування соціальних мереж у Непалі викликало масштабне невдоволення серед молоді та спричинило хвилю протестів, які охопили кілька міст країни.

Демонстранти у Непалі, які зібралися 8 вересня після заборони соцмереж. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Демонстрації, які вже стали відомі як "протести покоління Z", стали реакцією не лише на цифрову цензуру, а й на глибше розчарування діями уряду у боротьбі з корупцією.

Мітингувальники координують свої дії через платформу Discord. У повідомленнях поширюються інструкції про виготовлення коктейлів Молотова, пошкодження літаків та пошук боєприпасів у відділеннях поліції.

8 вересня ситуація різко загострилася: під час протестів у Катманду загинули щонайменше 19 людей, понад 100 отримали поранення. Тисячі учасників акції прорвали периметр довкола парламенту, змусили поліцію відступити, після чого правоохоронці відкрили вогонь. Уряд запровадив комендантську годину в урядовому кварталі столиці та навколо резиденції президента.

Масові мітинги у Непалі після заборони соцмереж

Проти "дітей блатних" — причина не тільки в соцмережах

Протести сфокусовані не лише на проблемі блокування соціальних мереж. Рух швидко переріс у масштабну молодіжну кампанію проти політичної еліти.

За словами очевидців, обурення викликане не лише цензурою, а й "тотальною втратою довіри до влади, яка живе напоказ у той час, як звичайні громадяни ледве виживають". Заворушення набули нового символу — кампанії проти "дітей блатних" ("Nepo Babies"). Молодь викриває розкішне життя нащадків політиків на тлі загального зубожіння та безробіття.

Офіційна зарплата прем’єр-міністра Непалу становить менш як 65,000 непальських рупій на місяць, проте сім’ї політиків мають мільйонні статки. Протестувальники зазначають, що на тлі непомірного багатства чиновників щодня близько 5 тисяч молодих непальців змушені виїжджати за кордон у пошуках роботи через кризу внутрішнього ринку праці.

Як зруйнувати систему, яку будували роками

Масштабні протести молоді переросли у політичну кризу, яка призвела до відставки прем’єр-міністра К.П. Шарми Олі. В Офісі президента Непалу інформацію про відставку спростували. Помічник президента закликає протестуючих до переговорів на наступному тижні.

К.П. Шарма Олі, колишній прем’єр-міністр та Рамчандра Паудел, екс-президент Непалу

Попри скасування заборони соціальних мереж та відставки чиновників, вуличні акції проти корупції, свавілля влади та репресій набрали ще більшого розмаху.

У вівторок протестувальники атакували та підпалили приватні будинки президента, прем’єр-міністра, міністра внутрішніх справ, лідера партії "Непальський конгрес" та голову опозиційної Комуністичної партії (Маоїстів).

Демонстранти підпалили елітний готель Hilton у Катманду, який належить одному з лідерів правлячої партії.

Деякі чиновники були евакуйовані армійськими гелікоптерами, а міжнародний аеропорт Катманду було тимчасово закрито. У місті введено комендантську годину, закрито школи.

Під гнів протестувальників потрапив міністр фінансів Непалу, відео публічного побиття якого з’явилося у соціальних мережах. Повідомляється, що така ж доля чекала і на колишнього прем’єр-міністра, а його дружина, яка очолювала Міністерство закордонних справ, загинула після нападу протестувальників на їхній будинок.

Усі члени опозиційної Націонал-демократичної партії заявили, що подають у відставку на тлі масових протестів у Непалі — будівля парламенту охоплена вогнем, на площі навколо неї зібралася велика кількість протестувальників.

Вони звинувачують уряд у розстрілі мирних мітингів — за даними India Today, кількість загиблих зросла до 22.

Через заворушення в місті Лалітпур із в’язниці втекли щонайменше півтори тисячі ув’язнених. Учасники мітингів заявили, що країна перейшла під їхній контроль. Вони закликають сформувати новий парламент та провести в країні вибори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Польщі у суботу, 6 вересня, пройшов мітинг проти мігрантів. Сотні людей вийшли на вулиці Варшави із плакатами "Польща для поляків".