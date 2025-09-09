Укр

С ним прощались девять дней, но так и не похоронили: от чего умер диктатор Мао Цзэдун и где его тело (фото)

Катерина Любимова
Китайский диктатор Мао Цзэдун умер 49 лет назад
Китайский диктатор Мао Цзэдун умер 49 лет назад. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Мао Цзэдун был лидером Китая на протяжение нескольких десятилетий

Основатель Китайской Народной Республики (КНР) Мао Цзэдун, которого еще называют самым жестоким диктатором в истории, скончался 9 сентября 1976 года. На его похороны пришли более миллиона человек, однако церемония прощания была условной, ведь его тело забальзамировали.

"Телеграф" решил напомнить, от чего умер Мао Цзэдун и где именно находится его тело. Мы узнали важные факты его жизни.

Мао Цзэдун — что известно о китайском диктаторе

Мао Цзэдун родился в 1893 году в семье зажиточного крестьянина. С юности он проявлял интерес к политике, а во время работы в библиотеке Пекинского университета, увлекся марксизмом-ленинизмом и эта идеология во многом определила его дальнейший путь.

Мао Цзэдун
Мао Цзэдун в молодости, Фото: Getty Images

Уже к двадцати восьми годам Мао стал одним из создателей Коммунистической партии Китая и быстро выдвинулся в ее лидеры. В 1930-е годы он возглавил партизанское движение на юге страны и организовал "Великий поход" (1934-1935), что укрепило его лидерские позиции.

Мао Цзэдун
Мао Цзэдун создал Коммунистическую партию Китая, Фото: Getty Images

В 1949 году Цзэдун провозгласил КНР и на протяжение нескольких десятилетий возглавлял страну. Его политика сопровождалась колоссальными потрясениями для всего народа. Кампания "Большого скачка", во время которой Мао хотел быстро превратить Китай из аграрной в индустриальную сверхдержаву, привел к голоду, унесшему десятки миллионов жизней. За жестокость этого периода правления Мао часто называют одним из самых кровавых диктаторов в истории.

Мао Цзэдун
Мао Цзэдун несколько десятилетий был лидером КНР, Фото: Getty Images

Далее была "Культурная революция" — кампания, направленная на искоренение "буржуазных идей" и "чистку" партий от всех, кто был несогласен с его политикой. Это привело к репрессиям, хаосу и разрушениям.

Эти кампании оставили глубокий след в истории страны. Тем не менее, несмотря на жестокие методы правления и миллионы жертв, в современном Китае Мао почитают как "отца-основателя нации", который сумел объединить страну и заложить основу для ее будущего процветания.

От чего умер Мао Цзэдун

С начала 1970-х Мао Цзэдун серьезно болел, он перенес два инфаркта и за год до смерти у него обострилась болезнь Паркинсона.

Мао Цзэдун
Прощание с Мао Цзэдуном, Фото: Getty Images

Скончался Мао Цзэдун 9 сентября 1976 года и хотел, чтобы его кремировали. Однако партийное руководство, вопреки его воле, решило забальзамировать тело. Для этого местным ученым пришлось разрабатывать собственную технологию бальзамирования, чтобы не прибегать к помощи СССР на фоне ухудшения отношений между странами.

Церемония прощания с диктатором длилась девять дней и на ней присутствовали более миллиона человек. Символические похороны прошли 18 сентября 1976 года.

Мао Цзэдун
Тело Мао Цзэдуна забальзамировали, Фото: Getty Images

Спустя год, после завершения работ по бальзамированию, тело Цзэдуна было помещено в хрустальный саркофаг. Его разместили в специально построенном мавзолее на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где оно находится по сей день. Мавзолей открыт для публичного посещения.

Мао Цзэдун
Тело Мао Цзэдуна хранится в мавзолее в Пекине

