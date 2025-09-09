С ним прощались девять дней, но так и не похоронили: от чего умер диктатор Мао Цзэдун и где его тело (фото)

Мао Цзэдун был лидером Китая на протяжение нескольких десятилетий

Основатель Китайской Народной Республики (КНР) Мао Цзэдун, которого еще называют самым жестоким диктатором в истории, скончался 9 сентября 1976 года. На его похороны пришли более миллиона человек, однако церемония прощания была условной, ведь его тело забальзамировали.

Мао Цзэдун — что известно о китайском диктаторе

Мао Цзэдун родился в 1893 году в семье зажиточного крестьянина. С юности он проявлял интерес к политике, а во время работы в библиотеке Пекинского университета, увлекся марксизмом-ленинизмом и эта идеология во многом определила его дальнейший путь.

Мао Цзэдун в молодости, Фото: Getty Images

Уже к двадцати восьми годам Мао стал одним из создателей Коммунистической партии Китая и быстро выдвинулся в ее лидеры. В 1930-е годы он возглавил партизанское движение на юге страны и организовал "Великий поход" (1934-1935), что укрепило его лидерские позиции.

Мао Цзэдун создал Коммунистическую партию Китая, Фото: Getty Images

В 1949 году Цзэдун провозгласил КНР и на протяжение нескольких десятилетий возглавлял страну. Его политика сопровождалась колоссальными потрясениями для всего народа. Кампания "Большого скачка", во время которой Мао хотел быстро превратить Китай из аграрной в индустриальную сверхдержаву, привел к голоду, унесшему десятки миллионов жизней. За жестокость этого периода правления Мао часто называют одним из самых кровавых диктаторов в истории.

Мао Цзэдун несколько десятилетий был лидером КНР, Фото: Getty Images

Далее была "Культурная революция" — кампания, направленная на искоренение "буржуазных идей" и "чистку" партий от всех, кто был несогласен с его политикой. Это привело к репрессиям, хаосу и разрушениям.

Эти кампании оставили глубокий след в истории страны. Тем не менее, несмотря на жестокие методы правления и миллионы жертв, в современном Китае Мао почитают как "отца-основателя нации", который сумел объединить страну и заложить основу для ее будущего процветания.

От чего умер Мао Цзэдун

С начала 1970-х Мао Цзэдун серьезно болел, он перенес два инфаркта и за год до смерти у него обострилась болезнь Паркинсона.

Прощание с Мао Цзэдуном, Фото: Getty Images

Скончался Мао Цзэдун 9 сентября 1976 года и хотел, чтобы его кремировали. Однако партийное руководство, вопреки его воле, решило забальзамировать тело. Для этого местным ученым пришлось разрабатывать собственную технологию бальзамирования, чтобы не прибегать к помощи СССР на фоне ухудшения отношений между странами.

Церемония прощания с диктатором длилась девять дней и на ней присутствовали более миллиона человек. Символические похороны прошли 18 сентября 1976 года.

Тело Мао Цзэдуна забальзамировали, Фото: Getty Images

Спустя год, после завершения работ по бальзамированию, тело Цзэдуна было помещено в хрустальный саркофаг. Его разместили в специально построенном мавзолее на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где оно находится по сей день. Мавзолей открыт для публичного посещения.

Тело Мао Цзэдуна хранится в мавзолее в Пекине

