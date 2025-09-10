Могилы не существует, а миллионное состояние оставил коту: что известно о месте захоронения и судьбе наследства Карла Лагерфельда

Лагерфельд при жизни не хотел, чтобы его похоронили

Карл Лагерфельд — легендарный немецкий модельер, фотограф и художник, который более трех десятилетий являлся креативным директором Chanel и Fendi, а также творил под собственным брендом. После смерти он оставил после себя многомиллионное наследие, как и Джорджо Армани, и память. Однако не существует места, куда можно было бы прийти отдать почет дизайнеру.

Он скончался в возрасте 85 лет от рака. "Телеграф" решил выяснить, кому досталось состояние и почему не похоронили Карла Лагерфельда.

Что известно о заработках бренда Karl Lagerfeld

В 2017 году, еще при жизни основателя, чистые продажи бренда на американском рынке составили около 80 млн. долларов, с активным присутствием в ключевых странах Ближнего Востока, Франции и Германии. По данным Celebrity Net Worth, Карл лично зарабатывал около 50 млн долларов в год, а его собственное состояние оценили в 300 млн долларов на момент смерти.

Карл Лагегфельд в молодости. Фото: Getty Images

После смерти Лагерфельда в 2019 году бренд не прекратил развитие, а продолжает процветать — теперь уже без основателя. В 2024-2025 финансовом году Karl Lagerfeld принес группе G-III Apparel примерно 580 млн долларов.

Кому досталось состояние Карла Лагерфельда

Сам Лагерфельд называл наследником свою кошку Шупетт. В 2015 году он говорил, что "тот, кто будет ухаживать за ней после меня, не будет жить в нищете". Юридически кошка не может получить наследство, поэтому был создан трастовый фонд для ее финансовой поддержки.

Карл Лагерфельд со своей кошкой Шупетт

Остальное имущество, по завещанию, унаследовали модели Карла Лагерфельда, его пиар-менеджер, крестник Гадсон, сиделка кота и принцесса Каролина Ганноверская (Каролина из Монако), у которой были дружеские отношения с дизайнером.

Карл Лагерфельд с крестником Гадсоном. Фото: Getty Images

Почему нет могилы Карла Лагерфельда

Еще при жизни дизайнер заявил, что не хочет, чтобы его похоронили. Как он выразился, он "хотел умереть, а не быть похороненным". Вместо традиционных похорон, Лагерфельда кремировали без всякой публичной церемонии.

Карл Лагерфельд. Фото: Getty Images

Его прах, по его завещанию, должны были развеять вместе с прахом матери и кота, если он на тот момент умрет — в тайном месте, о котором знают только близкие. Похороны дизайнер считал бессмысленными.

