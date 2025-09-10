Могилы не существует, а миллионное состояние оставил коту: что известно о месте захоронения и судьбе наследства Карла Лагерфельда
Лагерфельд при жизни не хотел, чтобы его похоронили
Карл Лагерфельд — легендарный немецкий модельер, фотограф и художник, который более трех десятилетий являлся креативным директором Chanel и Fendi, а также творил под собственным брендом. После смерти он оставил после себя многомиллионное наследие, как и Джорджо Армани, и память. Однако не существует места, куда можно было бы прийти отдать почет дизайнеру.
Он скончался в возрасте 85 лет от рака. "Телеграф" решил выяснить, кому досталось состояние и почему не похоронили Карла Лагерфельда.
Что известно о заработках бренда Karl Lagerfeld
В 2017 году, еще при жизни основателя, чистые продажи бренда на американском рынке составили около 80 млн. долларов, с активным присутствием в ключевых странах Ближнего Востока, Франции и Германии. По данным Celebrity Net Worth, Карл лично зарабатывал около 50 млн долларов в год, а его собственное состояние оценили в 300 млн долларов на момент смерти.
После смерти Лагерфельда в 2019 году бренд не прекратил развитие, а продолжает процветать — теперь уже без основателя. В 2024-2025 финансовом году Karl Lagerfeld принес группе G-III Apparel примерно 580 млн долларов.
Кому досталось состояние Карла Лагерфельда
Сам Лагерфельд называл наследником свою кошку Шупетт. В 2015 году он говорил, что "тот, кто будет ухаживать за ней после меня, не будет жить в нищете". Юридически кошка не может получить наследство, поэтому был создан трастовый фонд для ее финансовой поддержки.
Остальное имущество, по завещанию, унаследовали модели Карла Лагерфельда, его пиар-менеджер, крестник Гадсон, сиделка кота и принцесса Каролина Ганноверская (Каролина из Монако), у которой были дружеские отношения с дизайнером.
Почему нет могилы Карла Лагерфельда
Еще при жизни дизайнер заявил, что не хочет, чтобы его похоронили. Как он выразился, он "хотел умереть, а не быть похороненным". Вместо традиционных похорон, Лагерфельда кремировали без всякой публичной церемонии.
Его прах, по его завещанию, должны были развеять вместе с прахом матери и кота, если он на тот момент умрет — в тайном месте, о котором знают только близкие. Похороны дизайнер считал бессмысленными.
Ранее "Телеграф" рассказывал о молодости Джорджо Армани, умершем 4 сентября 2025 года. Его жизнь была полна трагических событий — от смерти первой любви в детстве до потери любимого мужчины в зрелом возрасте.