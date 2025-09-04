Не было жен и детей, но крутил роман с мужчиной: кому достанется миллиардная империя Джорджио Армани

Личную жизнь дизайнер всегда оберегал от публики

Новость о смерти Джорджио Армани всколыхнула мир моды. Однако вместе с ней встал вопрос о судьбе империи и миллиардном состоянии дизайнера. Собственных детей у модельера не было, никогда не был женат и всегда оберегал частную жизнь от внимания СМИ.

В жизни модельера особое место занимал его давний партнер – архитектор и дизайнер Серджио Галеотти, с которым они и создали бренд Armani в 1975 году. Его смерть в 1985 году Джорджио Армани считал одним из трагических моментов в карьере и жизни.

Ежегодно бренд Армани приносит 2,3 млрд. (2,7 млрд. долларов США). Состояние дизайнера Forbes оценил в 12 млрд долларов. Бизнес включал не только моду, но и гостиницы, аксессуары, духи, ресторанное и спортивное владение — яхты и баскетбольную команду "Милан".

Джорджио Армани был одним из богатейших людей в Италии. Фото: Getty Images

Среди оставшихся родственников Джорджио Армане — младшая сестра Розанна, две племянницы Сильвана и Роберта и племянник Андреа Камерана. Три последних занимают руководящие должности в компании. Также известно о Панталео Дель Орке, который был правой рукой модельера и считается членом его семьи.

Джорджио Армани и Панталео Дель Орко. Фото: Getty Images

Свое имущество модельер еще при жизни запланировал передать не личности, а структуре Giorgio Armani Foundation, созданной в 2016 году. Фонд будет защищать бренд, его независимость и управление компанией после смерти учредителя.

По данным, значительная часть бренда останется под контролем фонда, другая среди родственников, доверенных коллег и топ-менеджеров. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Армани заявил, что после его смерти фондом будут руководить три партнера, которых он назначил. Однако пока не известно, о ком именно шла речь.

