Ющенко дарил ему вышиванку: архивные фото Депардье в Украине, который стал лизоблюдом Путина

По словам бывшего президента, Жерар Депардье не раз обзывал Путина матом

Жерар Депардье — известный французский любимец российского диктатора Владимира Путина. Актер признается в любви России, а в 2013 году даже получил российский паспорт, став гражданином страны-террористки. Однако не все помнят, что еще в далеком 2005 году француз приезжал в Украину, где подружился с тогдашним президентом Виктором Ющенко.

В мае того года Жерар Депардье прибыл в страну, чтобы отдохнуть и оценить популярные крымские вина. Ющенко тогда сопроводил знаменитого актера на винзавод "Массандра" в Ялте, который после оккупации Крыма достался людям из близкого окружения Путина.

На фото Депардье и Ющенко посещают винный погреб. Француз не раз говорил, что хочет выпускать "интернациональное вино", используя крымский виноград и французские технологии. По словам экс-президента в інтерв'ю "Радіо Свобода" в 2015 году, французский актер неоднократно резко критиковал российского президента и даже материл его.

Фото: Getty Images

"Я не то что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал кто такой Путин. При чем он это говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы "запикаете", – заявил Ющенко.

Не прошло и года, как Депардье снова посетил Украину. В 2006 году Виктор Ющенко показал знаменитости свою коллекцию украинского народного искусства во время их встречи в загородном доме президента в селе Новые Безрадичи Киевской области. Тогда Депардье был в Киеве, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области кино: он хотел снять фильм про Тараса Бульбу, исполнив главную роль.

Виктор Ющенко с женой Екатериной и Жераром Депардье. Фото: Getty Images

На этой встрече Ющенко даже подарил Жерару украинскую вышиванку:

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В следующем году Депардье был приглашен Ющенко и его семьей на празднование Рождества. Француз был почетным гостем в президентской резиденции Синегора в селе Гута, Ивано-Франковская область. Уже в 2015 году СБУ запретила въезд поклоннику Путину на территорию страны.

Фото: Getty Images

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