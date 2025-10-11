Талибы начали наступление? На границе Афганистана и Пакистана раздаются выстрелы (видео)

Зафиксированы атаки дронов с обеих сторон

Между Афганистаном и Пакистаном начались бои на границе. Их уже называют крупнейшей эскалацией войны с 2021 года. "Талибан" перекидывает подкрепление на границу, где обострилась ситуация.

Что нужно знать:

Вечером 11 октября на границе Пакистана и Афганистана раздались выстрелы

Афганские талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах

"Талибан" официально признал атаку на Пакистан

Как пишет News18, силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции по нескольким направлениям, те отступили в ряде мест. Отмечается, что подразделения талибов атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана вдоль так называемой Дюранда — пограничной полосы.

"В ответ на авиаудары пакистанских войск пограничные силы Талибана на востоке вступили в жестокие столкновения с постами пакистанских войск в разных приграничных районах", – говорится в заявлении афганских военных.

Были артиллерийские обстрелы пакистанских позиций и продвижение подразделений Талибана в секторах границы Дангам и Биркот. Кроме того, зафиксированы атаки дронов с обеих сторон в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под обстрелами оказались пакистанские посты и КПП в Куррами, Баджауре и Северном Вазиристане.

Наступление начало так называемый "201-й армейский корпус" талибских военных формирований. Это первый случай, когда "Талибан" официально признал атаку на Пакистан. Там это назвали ответом на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными.

Заметим, что эскалация началась со стрельбы из легкого оружия, а перешла в артобстрелы с обеих сторон. Боевики талибов передвигаются на трофейной американской технике, отбитой в 2021 году в афганской правительственной армии. Они массово используют артиллерию, минометы и дроны.

Война между Пакистаном и Афганистаном

В 2021 году, когда Талибан пришел к власти в Афганистане, начались споры из-за контроля границы, создания пограничных постов, строительства ограждений или ограждений. Тогда Пакистан обвинял Афганистан в поддержке боевиков TTP, действующих против пакистанских сил.

Афганистан и Пакистан на карте

Позже начались первые пограничные столкновения, особенно у перехода Торхам. Были жертвы среди военных и гражданских. В 2024 году прошли рейды в Вазиристане и Кхаибер-Пахтунхва, когда боевики пытались пересечь границу или совершать атаки с афганской территории. Позже случилось закрытие границ, которое привело к остановке торговли, дефициту товаров, потерям среди бизнеса, а также гуманитарным проблемам.

