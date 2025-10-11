Таліби почали наступ? На кордоні Афганістану і Пакистану лунають постріли (відео)

Зафіксовано атаки дронів з обох сторін

Між Афганістаном та Пакистаном спалахнули бої на кордоні. Їх вже називають найбільшою ескалацією війни з 2021. "Талібан" перекидає підкріплення на кордон, де загострилась ситуація.

Що треба знати:

Ввечері 11 жовтня на кордоні Пакистану та Афганістану пролунали постріли

Афганські таліби почали скоординований наступ на пакистанські війська у багатьох районах

"Талібан" офіційно визнав атаку на Пакистан

Як пише News18, сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з кількох напрямків, ті відступили у низці місць. Зазначається, що підрозділи талібів атакували пости та інфраструктуру Прикордонного корпусу Пакистану вздовж так званої лінії Дюранда — прикордонної смуги.

"У відповідь на авіаудари пакистанських військ прикордонні сили Талібану на сході вступили в жорстокі зіткнення з постами пакистанських військ у різних прикордонних районах", – йдеться у заяві афганських військових.

Були артилерійські обстріли пакистанських позицій та просування підрозділів "Талібану" в секторах кордону Дангам та Біркот. Окрім того, зафіксовано атаки дронів з обох сторін у провінціях Гільменд, Пактія, Кунар, Нангархар та Хост. Під обстрілами опинилися пакистанські пости та КПП в Куррамі, Баджаурі та Північному Вазиристані.

Наступ почав так званий "201-й армійський корпус" талібських військових формувань. Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнав атаку на Пакистан. Там це назвали відповіддю на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими.

Зауважимо, що ескалація почалась зі стрілянини з легкої зброї, а перейшла в артобстріли з обох сторін. Бойовики талібів пересуваються на трофейній американській техніці, яку у 2021 році відбили в афганської урядової армії. Вони масово використовують артилерію, міномети та дрони.

Війна між Пакистаном та Афганістаном

У 2021 році, коли Талібан прийшов до влади в Афганістані почались суперечки через контроль кордону, створення прикордонних постів, будівництво загороджень чи огорож. Тоді Пакистан звинувачував Афганістан у підтримці бойовиків TTP, які діють проти пакистанських сил.

Афганістан та Пакистан на карті

Пізніше почались перші прикордонні зіткнення, особливо біля переходу Торхам. Були жертви серед військових та цивільних. У 2024 пройшли рейди у Вазиристані та Кхаїбер-Пахтунхва, коли бойовики намагались перетнути кордон або здійснювати атаки з афганської території. Пізніше відбулось закриття кордонів, яке призвело до зупинки торгівлі, дефіциту товарів, втрат серед бізнесу, а також гуманітарних проблем.

