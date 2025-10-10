"Это ужасная война": Трамп анонсировал переговоры между Украиной и Россией

Трамп считает, что Киев и Кремль в конце концов сядут за стол мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина и Россия якобы скоро сядут за стол переговоров, поскольку у них есть на это "много причин". Также он заявил, что США и НАТО оказывают сильное давление на Кремль, чтобы вынудить его пойти на переговоры.

Что нужно знать:

Трамп заявил, что вместе с НАТО оказывает давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на мир

Войну в Украине президент США назвал "ужасной"

США готовы защищать Финляндию, если российский правитель Владимир Путин попытается на нее напасть

В ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом 9 октября Трамп заявил, что Украина и Россия сядут за стол переговоров. Американский президент добавил, что он вместе с НАТО уже усилил давление на РФ.

"Мы все усиливаем давление. НАТО отлично работает… И они усиливают давление. И мы продаем много оружия НАТО. И оно идет, я думаю, в основном в Украину. Это зависит от них. Но они покупают оружие у США. Мы заключаем соглашения. Лучшее оружие в мире", — заявил Трамп.

Трамп добавил, что это "ужасная война", которая должна окончиться. Он также не исключил варианта введения дополнительных санкций против российского режима, чтобы принудить Кремль к переговорам.

"Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это Россия и Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров… Мы усиливаем давление на РФ для заключения соглашения", — добавил президент США.

Войска в Европе и оборона Финляндии

На фоне многочисленных опасений того, что США сократят военное присутствие в Европе, Трамп заявил, что Вашингтон не планирует этого делать. Максимум, что возможно, это региональная передислокация сил.

"Мы не собираемся сокращать войска в Европе, но можем немного их передислоцировать. Мы посмотрим, где они размещены, и что имеет больше смысла для Штатов и наших союзников по НАТО. У нас много войск в Европе, возможно, часть из них будет перемещена", — сказал он.

Трамп также добавил, что США выступят в защиту Финляндии в случае если Россия задумает напасть на финнов. Но, добавил Трамп, шансы на нападение россиян очень малы, поскольку Путин боится.

"Я бы защищал (Финляндию, — ред.). Да, я бы защищал. Они являются членом НАТО. Они замечательные, но не думаю, что это (нападение России, — ред.) произойдет. Не думаю, что Путин на это пойдет. Думаю, шансы на это очень малы", — отметил он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами сделал несколько громких заявлений. По его словам, Россия планировала захватить Покровск этой осенью, но ВСУ сорвали этот план. Также Киев обратился в США с просьбой предоставить дальнобойное оружие – отказа не было. Также Зеленский высмеял Путина, мол, даже ХАМАС готов на мир, но не Россия.