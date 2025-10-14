"Выбор очевиден". Разница цены пива и сока в супермаркете насмешила украинцев (видео)

Курьезная ситуация произошла в АТБ

В одном из известных супермаркетов Украины увидели странность. Ведь покупателей удивило и развеселило то, что пиво стоит дешевле сока.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Заметим, что учитывая маркировку на ценниках, можно сделать вывод — курьезную ситуацию зафиксировали в АТБ.

На видео показано, что томатный сок от торговой марки "День в день" стоит 104 грн за 1,9 л. Однако пиво "Зиберт" по акции продают за 54 грн за свыше 2 л. И даже без акции оно стоит 93 грн. Учитывая такую разницу, у многих возникает вопрос: как здесь выбирать здоровый образ жизни и сбалансированное питание, если пиво дешевле сока.

Однако в комментариях многие писали, что, во-первых, сравнивать цену "низкосортного" пива и томатного сока не рационально. А во-вторых, стоимость томатного сока обусловлена ценой помидоров. Хотя некоторые отмечали, что тот сок, что на видео — "разведенная водой томатная паста". Однако многие пользователи добавили, что, учитывая такое расхождение в цене, для большинства выбор очевиден.

Напомним, недавно украинцев в сети возмутила стоимость такси. Многие заметили изменение цены по меньшей мере на 10%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка взбудоражила сеть стоимость на шаурму. Ведь девушка приобрела в Киеве шаурму с креветкой почти за 2 тысячи гривен.