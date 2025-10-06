В "ДНР" "расстреляли" Пугачеву и насмешили сеть (видео)

Местные учителя стали посмешищем из-за известного пранкера

В школах так называемой "ДНР" учителя устроили нелепую "патриотическую" акцию под названием "Позор предателям". Под "горячую руку" попали известные российские деятели, которые осуждают войну против украинцев, включая певицу Аллу Пугачеву.

Что нужно знать:

В Донецкой области в школе устроили "доску позора" с портретами "предателей РФ"

Идею акции якобы от "Единой России" запустил известный белорусский блогер и пранкер

В список включили даже пропагандиста RT, показывая бездумное выполнение приказов

В оккупированной Донецкой области сотрудники Старобешевской школы №1 организовали абсурдную пропагандистскую акцию под названием "Позор предателям", в ходе которой символически "расстреляли" портреты известных людей, внесенных в присланный им список так называемых "предателей".

На "доске позора" оказались неугодные Кремлю Алла Пугачева, Юрий Дудь, Илья Яшин, Максим Кац, Михаил Ходорковский, Александр Невзоров, Петр Верзилов, Илья Варламов, Марк Фейгин и даже ярый российский пропагандист, ведущий RT Константин Придыбайло. Их миниатюрные фотографии буквально расстреляли дротиками.

Примечательно, что идея этой "патриотической" акции принадлежит беларусскому блогеру и пранкеру Владиславу Бохану, который якобы от имени партии "Единая Россия" направил в различные российские школы письмо с приглашением участвовать в инициативе. Ее взяли на вооружение и учителя из оккупированных украинских территорий.

Сегодня это дротики, завтра могут быть винтовки. И как мы видим, врагом народа может быть тот, на кого просто покажет власть Владислав Бохан

По словам Бохана, включение пропагандиста Придыбайло в список должно было продемонстрировать, что слепая масса не станет разбираться и будет бездумно выполнять приказ, не задумываясь, кого и за что наказывают.

Российский пропагандист Константин Придыбайло

Отмечается, что аналогичная акция прошла и в одной из российских школ в Ярославле.

Пранкер Владислав Бохан

В сети пользователи выказывают недоумение от нелепости действий работников образования. У людей возникают вопросы, что могут научить детей учителя, которые показательно готовы убивать лишь по указке.

Позор страны это ты "училка", не поворачивается язык обращаться на" вы". Вы, такие учителя позорите звание учителя. Смотри, а то карма настигнет. Куда докатились?!

Сумасшедшие чем бы не тешились, лишь бы психиатров не напрягали

Боже мой какие сказочные твари, как в их башках такая ху*ня помещается, как? Хочется прям матом крыть

В дурке "руzzкий мир" без изменений

Интересно, но в ноябре 2024 года беларусский пранкер написал российским учителям провести патриотическую акцию с шапочками из фольги.