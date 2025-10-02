Из-за них его не пустили на инаугурацию Байдена: какие тату есть у министра обороны США Пита Хегсета

У Хегсета был инцидент в работе из-за тату

Министр обороны США Пит Хегсет, которого считали причастным к приостановке поставок Украине военной помощи, имеет довольно эффектную внешность. В частности, на его теле можно увидеть множество татуировок.

Что нужно знать:

Пит Хегсет имеет десятки татуировок на теле

Первое тату министр обороны США сделал во время отпуска

Хегсет имеет тату на религиозную и патриотическую тематику

Дело в том, что недавно Хегсет собрал генералов, чтобы озвучить им новые требования к внешнему виду личного состава. Речь шла о возвращении к "высшему мужскому стандарту" для боевых должностей и прекращении "поверхностного индивидуального самовыражения". Такие заявления Хегсета возмутили общество, ведь у него можно увидеть более десятка татуировок на руках и груди.

Иерусалимский крест

Наибольшее внимание привлекает объемное Иерусалимское крестовое тату на груди. Это большой христианский крест, рядом с которым изображены четыре меньших креста. Символ ассоциируется с христианскими националистами. Тату начали активно обсуждать в 2021 году, когда Хегсету приказали отказаться от участия в инаугурации Джо Байдена. В одном из интервью министр обороны заявил, что это произошло именно из-за его татуировки.

Меня сочли экстремистом из-за татуировки — в моем подразделении Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мне отменили приказ охранять инаугурацию Байдена. Мой командир позвонил мне за день до этого, вяло так: "Майор, можете не приходить. Мы справимся без вас". Я говорю: "Что значит? Там же все". А он мне: "Нет-нет...". Но так и не смог объяснить почему. Пит Хегсет

Тату в виде иерусалимского креста, фото с его инстаграм-страницы

Цитата из Библии

Еще одно интересное тату офицера — меч с библейской цитатой: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир Я принес, а меч". Это часть стиха из Евангелия от Матфея 10:34 из Библии. Это первая татуировка Пита, которую он сделал во время отпуска.

Тату с библейской цитатой, фото с его инстаграм-страницы

Американские символы

Однако у Хегсета есть не только татуировки на религиозную тематику, но и те, которые касаются американской армии. На его предплечье можно увидеть тату с надписью We the people ("Мы, народ…"). Именно так начинается Конституция США. Около него есть дата 1775 года римскими цифрами — именно тогда американцы начали бороться за свою независимость.

Тату в виде цитаты из Конституции США, фото с его инстаграм-страницы

Символика США на теле офицера не заканчивается цитатой из Конституции. На верхней части руки он воспроизвел американский флаг, в нижней части которого есть винтовка AR-15. Ее он носил во время службы в Ираке.

Тату в виде флага США и винтовки, фото с его инстаграм-страницы

Большой татуировкой Хегсета является нашивка 187 пехотного полка армии США, где он проходил военную службу. А на плече у офицера изображен шеврон этого подразделения. Полк участвовал во Вьетнамской войне, войне в Персидском заливе и войне в Ираке.

Тату в виде нашивки пехотного полка, фото из его инстаграм-страницы

Змея

Министр обороны США имеет тату с изображением змеи Join or Die на предплечье. Оно олицетворяло колониальный альянс, созданный колонистами в Америке.

Тату в виде змеи у Хегсета, фото с его инстаграм-страницы

Фраза из Крестового похода

На бицепсе Хегсета есть фраза Deus Vult, которая означает "Бог желает этого". Ее использовали во время Первого крестового похода как лозунг христиан в борьбе.

Татуировка в виде фразы из крестового похода, фото с его инстаграм-страницы

Символ Хи-Ро

Также у офицера есть изображение символа Хи-Ро или хризмы — монограммы имени Иисуса Христа на плече. Хи-Ро являются буквами греческого алфавита: хи (X) и ро (P). Это первые две буквы имени Христа на греческом языке.

