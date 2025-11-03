В Мексике публично застрелили мэра города, объявившего войну наркокартелям: что известно

Мансо стал шестым мэром, убитым в Мексике с начала года

В мексиканском городе Уруапан во время празднования Дня мертвых был расстрелян мэр Карлос Мансо. Он был известен тем, что фактически объявил открытую войну наркокартелям и преступности, а также лично выходил на патрулирование улиц в бронежилете.

Что известно:

Известного в Мексике политика расстреляли на глазах сотен людей

Одного из нападавших убили на месте, еще двоих схватили правоохранители

Мансо известен борьбой с наркокартелями и организованной преступностью – именно за это его могли убить

Как пишет издание El Pais, мэр Уруапана в штате Мичоакан Карлос Мансо принимал участие в массовом мероприятии в честь Дня мертвых — это нечто вроде мексиканского аналога Геловина. Мэр открывал фестиваль свеч, когда несколько вооруженных нападающих в присутствии сотен человек начали в него стрелять.

Один из нападавших был убит на месте, еще двоих удалось задержать. Жизнь Мансо спасти не смогли, несмотря на все усилия медиков. На месте работают спецгруппы Национального агентства безопасности и Национальная гвардия Мексики, а также министр общественной безопасности Хуан Карлос Осегер Кортес, сообщил губернатор штата Мичоакан. На убийство отреагировала и президент Мексики Клауди Шейнбаум.

"Я решительнее всего осуждаю коварное убийство мэра Уруапана Карлоса Мансо. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким, а также народу Уруапана по поводу этой непоправимой потери", — написала она.

Федеральный министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч сказал, что в течение нескольких месяцев мэр находился под охраной, в мае охрану усилили, но в условиях публичного мероприятия охранники оказались бессильными.

"С декабря 2024 года ему назначили охрану, а в мае он получил дополнительное подкрепление. К сожалению, нападавшие воспользовались уязвимостью публичного мероприятия, чтобы совершить нападение", — сказал он.

Что известно о Карлосе Мансо

Карлос Мансо был известной в Мексике фигурой. С сентября 2024 года, когда он стал мэром Уруапана, Мансо фактически объявил войну наркокартелям и другой организованной преступности в городе. Мэр почти каждый день лично выходил на патрулирование улиц Уруапана, в бронежилете и с оружием. Также Мансо сражался с наркокартелем "Новое поколение Халиско" (CJNG). В августе этого года полиция Уруапана разгромила штаб-квартиру картеля и задержала предполагаемого лидера группировки Рене "Рино" Бельмонте.

Карлос Мансо

Мансо также публично потребовал от мексиканского федерального правительства сделать больше для борьбы с преступностью. В частности, он требовал от правительства ускорить поставки бронетехники в муниципалитет для патрулирования лесов Уруапана.

Ситуация с преступностью в Мексике

Ситуация с преступностью в Мексике давно вызывает большую обеспокоенность не только в Мехико, но и в Соединенных Штатах. Мексиканская преступность в большинстве своем связана с войной между наркокартелями — некоторые из таких конфликтов продолжаются много лет и имеют высокий уровень жестокости, когда истребляются даже семьи противников. Власть тоже участвует в войне против картелей. Потери иногда обсчитываются десятками человек со всех сторон.

Проблема преступности в Мексике усугубляется высоким уровнем коррупции. В правоохранительных органах с картелями так или иначе связано очень много людей, что подрывает усилия правительства по искоренению картелей и преступности в целом. Уровень насилия во многих регионах остается высоким, а показатели криминальной активности "зашкаливают". К примеру, город Сьюдад-Хуарес считается самым криминогенным в Мексике, а боевики картеля "Синалоа" в 2019 году захватили город Кульякан, чтобы заставить власть отпустить сына их лидера. Властям пришлось подчиниться.

Показателем реальной ситуации с преступностью в Мексике является то, что Карлос Мансо, застреленный в Уруапане — шестой мэр, убитый за 2025 год в стране, а также третий мэр, убитый в 2025 году в штате Мичоакан. В июне неизвестные застрелили мэра города Тепалькатепек Марту Лауру Мендосу, а чуть позже — мэра Такамбаро Сальвадора Бастиду. Считается, что к обоим инцидентам причастны картели.