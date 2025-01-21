Трамп переименовал Мексиканский залив и одну из гор: как они теперь называются

Название сменила самая высокая гора Северной Америки на Аляске

Президент США Дональд Трамп официально переименовал Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки Денали. В течение 30 дней урегулируют все формальности, связанные с этим.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте Белого дома. Отмечается, что только после урегулирования вопроса Министерством внутренних дел новые названия появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

Согласно подписанным Трампом документам, Мексиканский залив переименован в Американский, а гору Северной Америки Денали на гору Мак-Кинли.

После официальной смены названий во всех правительственных и не только документах вышеуказанные географические объекты должны именоваться только как Американский залив и гора Мак-Кинли.

Как Трамп аргументировал изменения названий

Относительно Мексиканского залива президент США подчеркнул, что это "самый большой залив в мире" и он "остается центральным для экономики Америки". Поэтому его новое название придается "в знак признания этого преуспевающего экономического источника и его критической важности для экономики" США.

В то же время, гора Денали по распоряжению Трампа получила свое старое название — имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году. В 2015 году в знак уважения к коренному населению Аляски администрация Президента Барака Обамы переименовала гору в Денали, как ее исторически называли народы, проживающие на полуострове.

В своем указе Трамп отмечает, что решение Обамы "оскорбило память президента Мак-Кинли", "героически приведшего (американский) народ к победе в испано-американской войне".

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