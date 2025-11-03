В Мексиці привселюдно застрелили мера міста, який оголосив війну наркокартелям: що відомо

Мансо став шостим мером, убитим в Мексиці з початку року

В мексиканському місті Уруапан під час святкування Дня мертвих розстріляли мера Карлоса Мансо. Він був відомий тим, що фактично оголосив відкриту війну наркокартелям та злочинності, а також особисто виходив на патрулювання вулиць у бронежилеті.

Що відомо:

Відомого у Мексиці політика розстріляли на очах сотень людей

Одного з нападників вбили на місці, ще двох схопили правоохоронці

Мансо відомий боротьбою з наркокартелями та організованою злочинністю — саме за це його могли вбити

Як пише видання El Pais, мер Уруапана в штаті Мічоакан Карлос Мансо брав участь у масовому заході на честь Дня мертвих — це щось на кшталт мексиканського аналога Геловіна. Мер відкривав фестиваль свічок, коли кілька озброєних нападників у присутності сотень людей почали в нього стріляти.

Один з нападників був вбитий на місці, ще двох вдалося затримати. Життя Мансо врятувати не змогли попри усі зусилля медиків. На місці працюють спецгрупи Національного агентства безпеки та Національна гвардія Мексики, а також міністр громадської безпеки Хуан Карлос Осегера Кортес, повідомив губернатор штату Мічоакан. На вбивство відреагувала й президент Мексики Клаудіа Шейнбаум.

"Я найрішучіше засуджую підступне вбивство мера Уруапана Карлоса Мансо. Висловлюю найглибші співчуття його родині та близьким, а також народу Уруапана з приводу цієї непоправної втрати", — написала вона.

Федеральний міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч сказав, що протягом кількох місяців мер перебував під охороною, в травні охорону посилили, але в умовах публічного заходу охоронці виявилися безсилими.

"З грудня 2024 року йому призначили охорону, а в травні він отримав додаткове підкріплення. На жаль, нападники скористалися вразливістю публічного заходу, щоб здійснити напад", — сказав він.

Що відомо про Карлоса Мансо

Карлос Мансо був відомою у Мексиці фігурою. З вересня 2024 року, коли він став мером Уруапана, Мансо фактично оголосив війну наркокартелям та іншій організованій злочинності в місті. Мер майже щодня особисто виходив на патрулювання вулиць Уруапана, в бронежилеті та зі зброєю. Також Мансо боровся з наркокартелем "Нове покоління Халіско" (CJNG). В серпні цього року поліція Уруапана розгромила штаб-квартиру картелю та затримала ймовірного лідера угруповання, Рене "Ріно" Бельмонте.

Карлос Мансо

Мансо також публічно вимагав від мексиканського федерального уряду зробити більше для боротьби зі злочинністю. Зокрема він вимагав від уряду прискорити постачання бронетехніки в муніципалітет для патрулювання лісів Уруапана.

Ситуація зі злочинністю в Мексиці

Ситуація зі злочинністю в Мексиці давно викликає велике занепокоєння не тільки у Мехіко, але й у Сполучених Штатах. Мексиканська злочинність здебільшого пов'язана з війною між наркокартелями — деякі з таких конфліктів продовжуються багато років та мають високий рівень жорстокості, коли винищуються навіть сім'ї противників. Влада теж бере участь у війні проти картелів. Втрати іноді обраховуються десятками осіб з усіх боків.

Проблема злочинності в Мексиці посилюється високим рівнем корупції. У правоохоронних органах з картелями так, або інакше пов'язано дуже багато людей, що підриває зусилля уряду з викорінення картелів та злочинності загалом. Рівень насильства у багатьох регіонах залишається високим, а показники кримінальної активності "зашкалюють". Наприклад, місто Сьюдад-Хуарес вважається найбільш криміногенним в Мексиці, а бойовики картелю "Сіналоа" у 2019 році захопили місто Кульякан, щоб змусити владу відпустити сина їхнього лідера. Владі довелося підкоритися.

Показником реальної ситуації зі злочинністю в Мексиці є те, що Карлос Мансо, застрілений в Уруапані — шостий мер, вбитий за 2025 рік в країні, а також третій мер, вбитий у 2025 році в штаті Мічоакан. В червні невідомі застрелили мера міста Тепалькатепек Марту Лауру Мендосу, а трохи пізніше — мера Такамбаро Сальвадора Бастіду. Вважається, що до обох інцидентів причетні картелі.