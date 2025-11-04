Трамп хочет тестировать ядерное оружие: украинцы уже показали на карте, куда оно должно лететь

Дональд Трамп только заявил о тестировании ядерного оружия, как украинцы уже показывают на видео, куда "прицелиться" и как разместить лодки.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновит испытания ядерного оружия. На фоне этого заявления украинцы с юмором показали, как это должно выглядеть.

На опубликованном видео подлодки США осуществляют пуск ракет и все они улетают в Россию. Целят в крупнейшие города и военные базы.

Комментарии к видео в большинстве своем одобрительные, однако уточняют, бить лучше в центр страны, чтобы не задело Украину.

Ядерные испытания: почему США напряглись

По словам Трампа, США "не должны быть единственной страной, не проводящей испытаний", в то время как Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан, по его утверждению, "продолжают их осуществлять, но не сообщают об этом публично". 3 ноября Трамп заявил, что США имеют "самый большой в мире ядерный арсенал".

Оружия достаточно, чтобы "взорвать планету 150 раз"

Какие именно испытания планируются

Министр энергетики США Крис Райт уточнил, что речь не идет о ядерных взрывах. По его словам, запланированные Трампом тесты "системные" и предусматривают проверку других компонентов ядерного оружия — без подрывов боезарядов. США не производили подземных ядерных взрывов с 1992 года, когда вступил в силу мораторий на такие испытания. С этого времени страна проводит только компьютерные симуляции и неядерные эксперименты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заявление Трампа о мощи арсенала прозвучало на фоне заявлений президента России Владимира Путина и других деятелей РФ об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Трамп сразу негативно отреагировал на подобное хвастовство, а сейчас сделал свой ход.