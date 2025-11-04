США после заявлений Трампа активно готовят испытания ядерной ракеты: что известно

После заявления Трампа в США готовится испытание ядерной ракеты. Но похоже, без ядерного взрыва

США после приказа президента Дональда Трампа срочно возобновить испытания ядерного оружия начали активно готовить первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с ядерной боеголовкой. Предварительно известно, что там не должно быть установлено ядерной боевой части.

Что нужно знать:

Навигационные предупреждения от правительства США позволяют спрогнозировать точную дату запуска

Испытывать будут ракету Minuteman III – это главная МБР на вооружении США.

Испытания, похоже, не предполагают ядерного взрыва – его можно смоделировать виртуально.

Как пишет издание Newsweek, энтузиасты обратили внимание на навигационные предупреждения, выпущенные правительством США. Они говорят о том, что ближайший испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоится ориентировочно 5-6 ноября. Местом запуска, скорее всего, будет космодром Ванденберг в штате Калифорния.

Издание обратилось за официальным комментарием к Командованию глобального удара ВВС США — оно отвечает за МБР и парк стратегических бомбардировщиков, несущих ядерное оружие. Также отмечается, что США несколько раз в год проводят испытания МБР, чтобы убедиться в их работоспособности. В частности, в мае ракета Minuteman III пролетела 4200 километров и успешно "поразила" цель.

Ядерных взрывов не будет

Министр энергетики США Крис Райт, комментируя приказ президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, сказал, что ядерные взрывы во время таких испытаний не предусмотрены. Это будут "системные испытания".

По словам Райта, США проводили ядерные взрывы с 1960-х по конец 1980-х годов, поскольку нужно было собрать всю необходимую информацию о применении ядерного оружия, однако другого варианта, кроме взрывов, не было. Сейчас ситуация другая. Нет необходимости проводить полноценные ядерные взрывы, когда вычислительные мощности позволяют провести точное моделирование взрыва в виртуальной реальности.

"Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами… Благодаря нашей науке и вычислительной мощности мы можем чрезвычайно точно моделировать то, что будет происходить во время ядерного взрыва", – объяснил он вопрос журналистов.

Хвастовство Путина и последствия для Кремля

Напомним, что российский правитель Владимир Путин 29 октября похвастался якобы удачными испытаниями очередных российских "аналоговнетов" — ракеты "Буревестник", которая якобы может летать благодаря ядерному реактору и ядерной торпеды "Посейдон". Весь этот больной бред, что показательно, Путин озвучил во время своего визита в Центральный военный клинический госпиталь в Москве.

Путин заявил, что "Посейдон" якобы был испытан 28 октября и оказался мощнее "Сармата" — ядерной ракеты, которую лживый российский правитель обещает поставить на вооружение, несмотря на его же собственные заявления о том, что она уже на нем находится. Что касается "Буревестника", то еще до выступления Путина руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался, что ракета якобы летела 15 часов, преодолев за это время 14 тысяч километров.

Равны ли ядерные арсеналы США и России?

Реально ядерные арсеналы США и России фактически равны, несмотря на то, что "по документам" у Кремля больше боеголовок. По приблизительным подсчетам США имеют 5177 ядерных боеголовок, из которых более 1700 находится на боевом дежурстве. Россия имеет почти 5,5 тысячи ядерных боеголовок, из которых также находится на дежурстве примерно 1700 единиц.

Среди прочего, Соединенные Штаты имеют на боевом дежурстве 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Они размещены на ракетных базах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. Дальность полета таких ракет – до 10 тысяч километров.

Отметим, что американское ядерное оружие модернизировано, прошло переоборудование и в основном боеспособно. В то время как большинство российского ядерного арсенала — это советское наследие, боеспособность которого вызывает большие сомнения. А "новейшие" российские разработки часто падают, не летают и, несмотря на заявления Кремля, выглядят очень жалко.