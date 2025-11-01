Вмещает 6 ядерных торпед: что известно о новейшей атомной подлодке РФ "Хабаровск" (фото)
-
-
"Хабаровск", как утверждается, вместе с лодкой "Белгород" смогут нести 12 ядерных торпед
Вывод из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" прошел 1 ноября в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш". АПЛ спроектирована петербургским АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", находящимся под санкциями Украины, США, Канады, ЕС и Японии.
Тяжелый атомный ракетный крейсер якобы "позволит решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана". Об этом во время церемонии заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Что нужно знать
- Подлодку "Хабаровск" вывели из эллинга на предприятии "Севмаш" 1 ноября
- АПЛ разработало КБ "Рубин", которое находится под санкциями Запада
- По заявлениям Москвы, "Хабаровск" способен нести шесть ядерных торпед "Посейдон"
Отмечается, что кораблю проекта 09851 еще предстоит пройти цикл морских испытаний.
Согласно информации российских СМИ, "Хабаровск" будет приписан к Тихоокеанскому флоту и базироваться на Камчатке.
Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в комментарии росСМИ заявил, что цикл заводских и государственных испытаний подводной лодки займет не более полугода.
Подлодка пятого поколения "Хабаровск", как заявляется, может нести 6 автономных ядерных торпед "Посейдон", способных, как утверждают в РФ, поражать цели "в любой точке Мирового океана". Из-за огромного размера и веса транспортировать торпеды могут только специальные подводные лодки, как, например, единственный представитель проекта 09852 "Белгород" БС-329, несущая боевое дежурство с 2022 года.
АПЛ Хабаровск
На данном этапе проект 09851 засекречен, и данные в открытых источниках часто отличаются.
- Скорость (подводная) — 30-32 узла, то есть примерно 55 км/час
- Глубина погружения — 500 метров
- Автономность — 90-120 суток
- Экипаж — 100 человек
- Водоизмещение — 10 000 т
- Длина — 113 м
- Ширина — 10 м
- Осадка — 10 м
- Вооружение — 6 пусковых установок 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность". Военный эксперт объяснил, зачем Путин хвастается этой ракетой.