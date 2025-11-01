Вмещает 6 ядерных торпед: что известно о новейшей атомной подлодке РФ "Хабаровск" (фото)

"Хабаровск", как утверждается, вместе с лодкой "Белгород" смогут нести 12 ядерных торпед

Вывод из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" прошел 1 ноября в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш". АПЛ спроектирована петербургским АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", находящимся под санкциями Украины, США, Канады, ЕС и Японии.

Тяжелый атомный ракетный крейсер якобы "позволит решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана". Об этом во время церемонии заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Что нужно знать

Подлодку "Хабаровск" вывели из эллинга на предприятии "Севмаш" 1 ноября

АПЛ разработало КБ "Рубин", которое находится под санкциями Запада

По заявлениям Москвы, "Хабаровск" способен нести шесть ядерных торпед "Посейдон"

Отмечается, что кораблю проекта 09851 еще предстоит пройти цикл морских испытаний.

АПЛ Хабаровск

Согласно информации российских СМИ, "Хабаровск" будет приписан к Тихоокеанскому флоту и базироваться на Камчатке.

АПЛ Хабаровск

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в комментарии росСМИ заявил, что цикл заводских и государственных испытаний подводной лодки займет не более полугода.

АПЛ Хабаровск

Подлодка пятого поколения "Хабаровск", как заявляется, может нести 6 автономных ядерных торпед "Посейдон", способных, как утверждают в РФ, поражать цели "в любой точке Мирового океана". Из-за огромного размера и веса транспортировать торпеды могут только специальные подводные лодки, как, например, единственный представитель проекта 09852 "Белгород" БС-329, несущая боевое дежурство с 2022 года.

АПЛ Хабаровск

На данном этапе проект 09851 засекречен, и данные в открытых источниках часто отличаются.

Возможная схема АПЛ Хабаровск

Скорость (подводная) — 30-32 узла, то есть примерно 55 км/час

— 30-32 узла, то есть примерно 55 км/час Глубина погружения — 500 метров

— 500 метров Автономность — 90-120 суток

— 90-120 суток Экипаж — 100 человек

— 100 человек Водоизмещение — 10 000 т

— 10 000 т Длина — 113 м

— 113 м Ширина — 10 м

— 10 м Осадка — 10 м

— 10 м Вооружение — 6 пусковых установок 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность". Военный эксперт объяснил, зачем Путин хвастается этой ракетой.