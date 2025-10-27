Военный эксперт объяснил, зачем Путин хвастается "Буревестником"

Снегирев объяснил, что за заявлениями о "неограниченной дальности" стоит политическая игра Кремля

26 октября Владимир Путин заявил об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая, по его словам, имеет "неограниченную дальность". Москва представляет это как прорыв в стратегических вооружениях. Однако эксперты считают, что за громкими словами стоит не военный успех, а попытка политического давления на США и НАТО.

Что нужно знать

Путин заявил об успешном испытании ракеты "Буревестник" с ядерной установкой

Эксперт Дмитрий Снегирев считает, что демонстрация — это политический шантаж

Дональд Трамп раскритиковал Путина, заявив, что вместо испытаний Россия должна завершить войну против Украины

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что демонстрации по типу "Буревестника" являются элементом многоуровневой стратегии Кремля. По его мнению, Россия одновременно пытается действовать по двум направлениям: с одной стороны, демонстрирует военную активность — испытания ракет, маневры у границ НАТО, нарушение воздушного пространства европейских стран и диверсии на предприятиях в Великобритании, а с другой — декларирует якобы готовность к миру.

Эта демонстрация преследует одну цель — заставить Запад принять российские условия завершения войны в Украине. Кремль показывает: если договоренностей не будет — "мы готовы к эскалации", если же согласятся — "мы готовы снять с повестки дня ядерную угрозу". Дмитрий Снегирев, эксперт

Снегирев напоминает, что российские провокации усилились вблизи шведского острова Готланд, имеющего стратегическое значение для контроля Балтийского моря. Кроме того, Москва разворачивает новые военные базы вблизи финской границы, в том числе в Петрозаводском районе.

Это не подготовка к наступлению, а демонстрация силы. Россия хочет показать, что якобы способна противостоять НАТО, если Североатлантический союз расширит военно-техническое сотрудничество с Украиной. Дмитрий Снегирев, эксперт

Данные "Буревестника"

Что известно об испытаниях "Буревестника"

Россия заявила, что 21 октября прошли испытания ядерной ракеты "Буревестник". По словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. В Кремле также сообщили, что Путин поручил "определить возможные способы применения" нового вооружения и "начать подготовку инфраструктуры" для его размещения в войсках. Впрочем, как отмечают аналитики Defense Express, нет никаких независимых подтверждений, что такие испытания действительно состоялись.

Вероятный вид "Буревестника"

Трамп напомнил, что оружие есть не только у Путина.

На заявление Путина об испытаниях "Буревестника" отреагировал президент США Дональд Трамп, раскритиковав российского лидера за "неправильные приоритеты". По его мнению, нужно не испытывать ракеты, а заканчивать войну. Американский президент также напомнил о размещении атомной подлодки США вблизи российских берегов и заявил, что Вашингтон не нуждается в демонстрациях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многократно испытания "Буревестника" заканчивались неудачно. Для РФ это ракета долгострой, разработку которой начали еще в начале 2000-х. Отметим, ракету считают очень опасной даже для самих россиян, уже окрестившихся "летающим Чернобылем", потому что она унесла несколько жизней, а в СССР из-за ее потенциальной опасности для разработчиков план свернули.