Построить небоскреб более 1000 метров высотой мешает ряд объективных причин

С 2010 года, после ввода в эксплуатацию "Бурдж Халифа", в мире не появилось ни одного небоскреба выше. Здание насчитывает 163 этажа и достигает высоты 828 метров.

Рекорд самого высокого здания на планете держится уже 15 лет. "Телеграф" спросил у одной из моделей искусственного интеллекта, почему это достижение до сих пор не побито.

Что следует знать:

Технологически построить здание выше Burj Khalifa очень сложно

Такие проекты дорогие и почти не приносят выгоды

Мегапроекты замораживаются по политическим и экологическим причинам

Как пояснил ИИ, существует даже несколько сугубо практических причин, почему за это время никто не переплюнул Burj Khalifa.

Бурдж Халифа ночью

Физические и инженерные границы

Чем выше дом – тем сильнее действуют:

ветер (аэродинамические нагрузки)

вес самой конструкции

сейсмические нагрузки

эффект гибкости и колебаний

Для здания выше 1000 м нужны совершенно новые технологии фундаментов, демпферов и материалов — а они либо очень дорогие, либо еще не готовы к коммерческому использованию, пояснил ИИ.

Объяснение ИИ

Гигантская стоимость

Burj Khalifa, без учета окружающей инфраструктуры, обошелся почти в 1,5 млрд долларов. Здание высотой в 1 км стоило бы уже 3–6 млрд долларов, но коммерческой выгоды в этом нет:

офисы выше 600–700 м непрактичны

сверхвысокие этажи трудно сдавать в аренду

эксплуатация обходится в огромные деньги

Проще построить несколько меньших небоскребов, чем один "супервысокий", заключает ИИ.

Объяснение ИИ

Проекты выше Burj Khalifa

На самом деле было несколько планов построить высшие здания, но все они провалились.

Jeddah Tower (Саудовская Аравия) — должен быть 1000+ м

постоянные задержки, смена подрядчиков

строительство остановлено в 2018 г.

после 2023 г. работы возобновили, но неизвестно, доведут ли до планируемой высоты

Sky Mile Tower (Токио) — проект на 1700 м

концепт остался только на бумаге

слишком дорог и сложен

Dubai Creek Tower

строительство заморожено

официальная высота не названа, но ожидали ~1300 м

Фактически все здания, которые должны были побить рекорд Burj Khalifa, затормозились из-за денег и политики.

Объяснение ИИ

Экономическая неэффективность

Большинство стран поняли, что здания более 500–700 метров — красивые, но финансово нерентабельные.

Инвесторы не хотят рисковать миллиардами ради рекорда.

После 2015 г. тренды изменились

появился акцент на эко-строительстве

города начали развивать "горизонтальный", а не вертикальный рост

пандемия и глобальная экономическая нестабильность сделали мегапроекты менее привлекательными

Объяснение ИИ

Burj Khalifa: некоторые интересные факты

Бурдж Халифа

Небоскреб шесть лет строила южнокорейская компания Samsung по проекту американской компании Skidmore, Owings and Merrill. Официально здание было открыто 4 января 2010 года и тогда оно было названо в "Бурдж Халиф" в честь президента ОАЭ шейха Халифа.

Башня видна с расстояния 90 километров. Остекленная площадь здания равна пяти футбольным полям. В здании 162 этажа, а площадь его внутренних помещений составляет более 1 миллиона кв. Высота здания – 828 метров.

Бурдж Халифа на закате

Владельцем Бурдж-Халифа является публичное акционерное общество Emaar Properties, являющееся одним из ведущих мировых девелоперов в сфере недвижимости.

Каждый покупатель квартиры из других стран автоматически получает резидентскую визу, от которой до гражданства ОАЭ всего один шаг.

Вид со смотровой площадки

Самая высокая смотровая площадка расположена на высоте 442,10 м, а нижние 37 этажей дома занимает отель, дизайн которого разработал Джорджо Армани. От 45 до 108 этажа расположено около 700 квартир, на других этажах расположены офисные и торговые площади.

